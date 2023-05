Bahia está pronto para jogo decisivo contra o Santos; veja provável escalação

O Bahia encerrou, na manhã desta terça-feira (30), a preparação para o duelo decisivo contra o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de empatarem em 0x0 na ida, as equipes se enfrentam mais uma vez nesta quarta-feira (31), às 19h, na Arena Fonte Nova.

O dia começou com apresentação de um vídeo no auditório do CT Evaristo de Macedo. Em seguida, os jogadores fizeram exercícios na academia.

Já no gramado, o elenco tricolor foi dividido em dois grupos. Em uma parte do campo, os defensores participaram de um trabalho específico do setor. Do outro lado, os atletas do meio e ataque participaram de atividades de criação de jogadas e finalizações.

Na sequência, o técnico Renato Paiva escalou duas equipes e promoveu um coletivo tático, com orientações sobre posicionamento e finalizações. Por fim, todos os atletas treinaram pênaltis. As cobranças podem ser necessárias em caso de um novo empate, já que o duelo de ida terminou em 0x0 na Vila Belmiro. Quem vencer na Fonte Nova, por qualquer placar, avança às quartas de final.

Matheus Bahia, Raul Gustavo e Yago Felipe, que se recuperam de lesão, trabalharam na academia e fisioterapia. Já o zagueiro Marcos Victor, além de atividades na área interna, fez exercícios específicos com a equipe de fisioterapia no campo.

Para enfrentar o Santos, Paiva deve repetir a escalação do Bahia que empatou na ida. O time provável tem: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Rezende, Cauly e Ryan; Biel e Everaldo.