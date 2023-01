Bahia está pronto para pegar o Atlético de Alagoinhas; veja possível escalação

O Bahia está pronto para mais um desafio no Campeonato Baiano. Na manhã desta terça-feira (17), o tricolor realizou o último treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas. A partida será nesta quarta-feira (18), às 21h30, na Fonte Nova. O técnico Renato Paiva ganhou reforços para o duelo.

No CT Evaristo de Macedo, a comissão técnica do Esquadrão comandou um trabalho técnico de posse de bola. Na sequência, Renato Paiva separou duas equipes e fez um coletivo tático em campo reduzido. O treinador parou a atividade em alguns momentos para passar orientações e corrigir o posicionamento.

Renato Paiva não divulgou o time que vai começar a partida, mas após o triunfo sobre o Jacuipense, no último domingo, ele afirmou que vai fazer mudanças. O treinador ganhou duas novas peças. Regularizados, Diego Rosa e Kayky estão à disposição.

Outro que treinou normalmente foi o zagueiro David Duarte. Ele ficou fora do último jogo por conta de dor no quadril. O lateral direito Cicinho também teve o nome publicado no BID, mas deve esperar um pouco mais para estrear pelo Esquadrão já que iniciou os treinos depois do resto do elenco.

Uma provável escalação do Bahia para enfrentar o Atlético tem: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo, Mugni (Diego Rosa) e Daniel; Kayky, Everaldo e Biel (Jacaré).

O Bahia é o vice-líder do Campeonato Baiano, com seis pontos em dois jogos. O tricolor tem desvantagem para o líder Itabuna no saldo de gols (5 contra 4). O Atlético de Alagoinhas é o terceiro colocado, com quatro pontos.