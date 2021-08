Bahia estreia novo treinador contra Flu e tenta vencer depois de sete jogos

Apesar de estar localizado no Rio de Janeiro, o estádio do Maracanã está marcado na história do Bahia. Foi no Maraca que o tricolor bateu o Santos de Pelé, por 3x1, para conquistar a Taça Brasil e bordar a primeira estrela no peito.

É também no mítico estádio que o Esquadrão busca uma reação no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (30), o time baiano encara o Fluminense, às 19h, pela 18ª rodada da Série A. Sem vencer pelo torneio há sete jogos, só o triunfo importa para o tricolor.

Assim como em março de 1960, quando surpreendeu o Santos no terceiro e último jogo da final da Taça Brasil, a principal novidade do Bahia vai estar na beira do campo. Substituto de Dado Cavalcanti, Diego Dabove estreia no comando do tricolor. O argentino tenta seguir os passos do compatriota Carlos Volante, que há 61 anos também estreou no Maracanã e garantiu um dos títulos mais importantes da história do Bahia.

A missão de Diego Dabove é mais modesta do que o feito realizado por Carlos Volante, mas de fundamental importância para as pretensões do Esquadrão na temporada. O duelo contra o Fluminense é um confronto direto nas últimas colocações do Brasileirão.

Depois de queimar a gordura que conseguiu no início do torneio, o Bahia nunca esteve tão próximo da zona de rebaixamento como agora. Com 18 pontos, o Esquadrão tem a mesma pontuação do próprio Fluminense e do América-MG, este último é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Por isso, se for superado hoje, o tricolor será ultrapassado pela equipe carioca.

“A gente sabe que o Bahia não merece estar nessa parte da tabela. Estamos entregando 100% nos treinos para chegar na melhor forma no jogo. Acredito que vamos sair. Hoje temos que mostrar outro caráter, outra forma de jogar. Estou muito confiante de que o Bahia vai sair dessa posição e daqui a pouco vamos estar no lugar que nós merecemos”, afirmou o zagueiro Conti.

Ainda conhecendo o elenco, Diego Dabove teve praticamente uma semana para preparar o time que vai tentar encerrar o jejum. Apesar do curto tempo, ele projeta mudanças no time. A principal delas deve acontecer no meio-campo. Titular contra o Grêmio, Raniele deixa a equipe. A tendência é a de que o Bahia volte a jogar no esquema com três atacantes.

Além disso, o treinador ganha o reforço de Juninho Capixaba. O lateral esquerdo vinha sendo titular com Dado mas desfalcou o Bahia na última rodada por conta de questões contratuais. Capixaba disputa posição com Matheus Bahia, que iniciou a temporada como dono da posição. A escalação final só vai ser divulgada minutos antes do jogo.

“Eu acho que estamos em um momento que precisamos de todos. Ele (Dabove) vai escolher os jogadores que ele acha que são melhores para a equipe, colocando as suas ideias para que o time volte a ganhar. O grupo está muito bem, muito forte. Vamos trabalhar para isso, com as ideias do Diego. Não é conversar muito nesse momento, mas trabalhar e focar no jogo”, finalizou Conti.

Veja as prováveis escalações:

Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Gabriel Teixeira, Fred e Lucca. Técnico: Marcão

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick, Mugni e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Diego Dabove