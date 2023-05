Bahia Expo e Negócios atrai 2 mil pessoas em primeiro dia de evento

A Bahia Expo e Negócios, feira de empreendimentos organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) que está na segunda edição em Salvador, reuniu mais de dois mil participantes apenas no primeiro dos três dias de evento. Promovendo a geração de negócios entre os participantes e o contato de empresários com conteúdos modernos e atualizados, a Bahia Expo une iniciativas de categorias como cosméticos, artesanato, vestuário, agricultura familiar e inovações num só lugar.

Uma dessas é a Reiny Hair: definida como uma empresa que busca a valorização dos cabelos crespos e cacheados num mercado escasso, a companhia de produtos capilares foi fundada por Reinilza Marques, mais conhecida como Reiny, moradora de Feira de Santana. O negócio nasceu quando Reiny percebeu a dificuldade que suas clientes tinham em encontrar cosméticos que respondessem bem a seus cabelos, o que a levou a chamar uma amiga farmacêutica e desenvolver, junto com ela, uma fórmula, que testou em seus próprios cachos. Hoje, Reiny apresenta pela primeira vez os seus produtos numa feira de negócios.

O evento, que vai de 18 a 21 de maio, é dividido em diversas áreas de interesse. Entre elas, estão a arena de inovação, focada em startups e empresas novas; a área de comércio digital, que traz conteúdos focados em digitalização de empresas e como melhorar o desempenho nas redes; a área de palestras mudas, que consistem em apresentações em que o som não sai nos alto-falantes, mas em fones de ouvido dados ao público; a área técnica, onde ocorrem palestras de conteúdos voltados para especialistas e a cozinha show, com aulas expositivas de receitas.

No primeiro dia, a Expo Bahia contou com atrações como uma palestra sobre a chegada da inteligência artificial no mundo dos negócios, feita por Daniel Souza, idealizador da startup Pix Force, e uma aula expositiva sobre massas frescas, na qual o chef e instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) ensinou o público a fazer fettuccine de frutos do mar.

A expectativa para o evento vem dos quatro cantos da Bahia. Maria Eugênia Sertões, cabeleireira de Itabuna, veio para o evento numa caravana organizada pelo SEBRAE, com outras 26 pessoas. Para ela, que tirou o dia para participar de palestras sobre inovações cosméticas, o evento está sendo enriquecedor. “Para mim é ótimo, é conhecimento. Criar conhecimento para a nossa empresa e acompanhar as novidades é essencial”, diz.

Para essa edição, o grande objetivo da Bahia Expo é aumentar as transações entre empresas e vendedores. “A gente está se empenhando muito mais para gerar mais negócios. O ano passado teve um sucesso de público, e esse ano nós queremos fazer sucesso de público e um sucesso em vendas, em negócios com os empresários”, afirma Franklin Santos, diretor da SEBRAE.

Uma das técnicas utilizadas pelo evento para garantir essa interação são as rodadas de negócios, que podem ser locais ou internacionais. Para isso, a SEBRAE analisa perfis de empresários interessados em investir em iniciativas e de vendedores que podem se encaixar nesses critérios, combinando-os. Depois, se for do interesse dos dois, são definidos horários para que os lados envolvidos se reúnam num espaço reservado para as rodadas e negociem.

No grupo das inovações, projetos voltados desde renovações tecnológicas até ambientais se fazem presentes. Um desses é o Eco Ciclo, que desenvolveu o primeiro absorvente biodegradável do Brasil. Encabeçado pelas jovens Adriele Menezes, Helen Zinga e Patrícia Zanella, o empreendimento que no início envolvia apenas os absorventes passou a incluir palestras e treinamentos para corporações sobre ciclos menstruais e produtividade no trabalho, com foco no bem-estar das pessoas que menstruam.

Entre as novidades que vêm ganhando mais espaço no mundo dos negócios, as iniciativas ligadas à inteligência artificial são liderança presentes na Arena de Inovação. A Conexão Azul, que tem o objetivo de facilitar a atuação das empresas nas redes sociais, utilizando o ChatGPT como um modo de respostas automáticas mais complexo que o atual modelo automatizado adotado por plataformas como o WhatsApp.

Se essa é a primeira vez da inteligência artificial no evento, o artesanato é uma parte tradicional. Mestra Dionélia, que faz parte da quarta geração de confecção de renda de sua família, foi a primeira artesã do Nordeste a receber o título ‘mestre’ e participa de feiras de negócios há muito tempo. Moradora de Dias D’ávila, recebeu no ano passado o prêmio Top 100 do SEBRAE com seu grupo de artesãs, voltado para a valorização social por meio da arte.

“Nós acreditamos que através da arte nós podemos mudar a realidade local e a realidade das pessoas assim, né? Porque são muitos vieses que levam os cidadãos a buscar o artesanato de renda, a geração de renda. Fugir de um sistema de depressão, de uma vida ociosa, são muitos motivos que levam uma pessoa a buscar gerar uma renda através da arte, e nós estamos lá ofertando esses cursos de valorização”, afirma.

O Bahia Expo vai até domingo (21), no Centro de Convenções de Salvador, e conta com uma programação ampla. Confira:

Sexta 19/05

Arena do Especialista

14h às 15h - Inteligência competitiva no varejo de moda - Marcos Barreto.

15h30 às 16h30 - Como potencializar suas vendas nos aplicativos de delivery - Renata Dattoli (iFood)

17h às 18h - Cervejas artesanais e cultura cervejeira: história, curiosidades e tradições - Guilherme Goes

18h30 às 19h30 - Relação sistêmica e PNL na prática para o sucesso do seu salão de beleza - Mateus Torres e Marie Suzuki.

Arena Comércio Digital

14h às 15h - Líderes na Era Digital - Lua Trindade.

15h30 às 16h30 - Jornada de compra do consumidor: elevando a experiência do cliente - Lica Argolo.

17h às 18h - Expandindo vendas com Marketplaces - Mayra Gianoni (Americanas Marketplaces).

18h30 às 19h30 - Tática infalível para atrair clientes para sua loja virtual - Laira Lopes.

Arena Bahia Expo

14h30 às 16h - ESG: Todos juntos pela sustentabilidade - Case Heineken, Braskem, Coca Cola e Natura. Carolina Toledo, Ana Luiza Leite, Katielle Haffner, Laísa Menezes.

16h30 às 18h - Painel digital: empreendendo no mundo online - Karine Wakanda, Lázaro Batista e Luiza Maia.

19h às 20h30 - Investimentos Inteligentes - Felipe Gomes, João Victor Magalhães e Diego Santana (ACT Investimentos - XP)

Arena de Inovação

13h30 às 15h30 - Demoday Startup Nordeste

16h às 17h - Tipos de investimento para Startups - Gabriel Novely (Orça Aqui) e Eduardo (Wellon).

17h15 às 18h15 - Como alcançar o primeiro investimento para minha startups? - Junior Rodrigues (Ventiur)

18h30 às 19h30 - O novo modelo financeiro: blockchain e criptomoedas - Davi Pires e Allan Sampaio.

Cozinha Show - SENAC

14h às 16h - Alfajor: sabores do Nordeste - Vinicius Soares

17h às 19h - Croquete de carne com molho agridoce de rapadura - Jamile Bispo.

Beleza e Moda - SENAC

14h às 16h - Finalização para cabelos crespos e cacheados - Ronilza São Pedro.

17h às 19h - A importância da imagem pessoal para conquistar clientes - Kika Maia.

20/05 Sábado

Arena do Especialista

14h às 15h - Impulsionamento de vendas no setor de alimentos - Lica Argolo.

15h30 às 16h30 - Como ter um cardápio lucrativo - Caio Viana

17h às 18h - Como fazer mais com menos: descubra como melhorar a margem de lucro e se tornar mais competitivo - Emerson Amaral, Alércio Guerra e Patricia Marques

Arena Comércio Digital

14h às 15h - Renova Varejo: decifrando o digital - Danhil Medeiros.

15h30 às 16h30 - Tráfego pago x Tráfego orgânico: Qual o melhor para o seu negócio? - Lázaro Batista.

17h às 19h - Marketing digital: por onde começar a ter resultados em um negócio? - Marta Cardoso.

17h às 19h - Como se tornar um influencer do seu negócio - Iasmine Fernandes.

Arena Bahia Expo

14h30 às 16h - Hiperfísico no Varejo de Moda - Anna Libório.

16h30 às 18h - Mentalidade Inovadora: como utilizar Inteligência Artificial nos negócios - Marcelo Pimenta.

19h às 20h30 - A última fronteira da venda: gestão de pessoas e e-commerce - Ricardo Rocha, Geovane Barreto e Tatiana Putti.

Arena de Inovação

13h30 às 15h30 - Demoday Startup Nordeste.

16h às 17h - O futuro do aprendizado - Thiago Mota e Startup Repeduca.

17h15 às 18h15 - O futuro das cidades - André Fraga e Taris (Puba Startups)

18h30 às 19h30 - O futuro dos negócios - Leonardo Mezzomo (Ventiur), Sergio Finger (Trashin) e Breno (Hub Feira).

Cozinha Show - SENAC

14h às 16h - Drinques juninos - José Barreto.

17h às 19h - Mini Patisserie: produção e comercialização - Vinicius Soares.

Beleza e Moda - SENAC

14h às 16h - Produção de beleza para editorial de moda ao vivo: viva essa experiência - Alan Rios.

17h às 19h - Moda regenerativa e sustentável - Lourrani Baas.

21/05 Domingo

Arena do Especialista

14h às 15h - Manicure preventiva na prática: como fidelizar a cliente e aumentar os seus lucros - Michele Carine (Beauty Fair).

15h30 às 16h30 - Biossegurança em salões de beleza e nas clínicas de estética - Daniela Pontes (Beauty Fair).

Arena Comércio Digital

14h às 15h - Tik Tok ou Instagram: Qual o melhor para o seu negócio? - Janaina Bastos

15h30 às 16h30 - Do presencial ao online: a jornada do cliente - Fernanda Silveira.

Arena de Inovação

11h às 12h - Gravação do Preto Podcast.

14h às 15h30 - Marketing 360: impulsionando empresas - Bruno Nery (Tribus).

16h às 17h - A morte das startups - Mateus Couto (Solvum).

17h15 às 18h15 - Cultura e processos de inovação nas indústrias - Rodrigo Paolilo e Monique Lemos.

Cozinha Show - SENAC

12h30 às 14h30 - Espelhos de frios e antepastos - Tiago Almeida.

15h30 às 17h30 - Drinques a base de café - Lucio Machado.

Beleza e Moda - SENAC

12h30 às 14h30 - A importância do Upcycling na Indústria da Moda - Jasmim Reuther.

15h30 às 17h30 - Tendências em design de sobrancelhas - Jacimara Oliveira.

*Com orientação de Monique Lobo.