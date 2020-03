Bahia Farm Show 2020 já tem 90% da área ocupada por expositores

Ainda faltam dois meses para o início da Bahia Farm Show 2020, mas a feira internacional de tecnologia agrícola e negócios já contabiliza 90% da área ocupada por expositores. A Bahia Farm será realizada entre 26 e 30 de maio, no município de Luís Eduardo Magalhães, Oeste da Bahia.

Segundo a organização, o número revela a força do evento e a sua consolidação com participação cada vez mais efetiva de expositores de outros países interessados em mostrar suas marcas, produtos e serviços.

Em 2019, quando comemorou 15 anos, a feira contabilizou mais de R$ 1,9 bilhão em volume de negócios, cifras que posicionaram a feira entre as principais da América Latina. Mais de 68 mil visitantes passaram pelo evento, um aumento de 30% em relação a 2018. O pavilhão coberto, inaugurado no ano passado, abrigou 62 expositores que nunca haviam participado do evento, e já confirmaram o retorno. Dos espaços já comercializados, 20% são de expositores estreantes.

“A grande procura e a consolidação das vendas para esta edição da Bahia Farm Show se atribui ao bom desempenho da agricultura na região, com expectativa, mais um ano, de uma safra promissora. Costumo dizer que se a agricultura vai bem, a economia vai bem. Atrelado a isso está uma equipe de pessoas comprometidas que trabalham duro e que ao final de cada edição, começam a organizar a próxima. O resultado não poderia ser outro a não ser um evento que atrai cada vez mais expositores e que movimenta toda a economia regional, com geração de empregos, renda e oportunidades”, destaca a gerente comercial da feira Regiane Oliveira.

Já estão confirmados 210 expositores nos segmentos de maquinário e equipamentos agrícolas, sementes, defensivos e fertilizantes, aviação, veículos, software, tecnologia de irrigação, entre outros produtos e serviços.

O Complexo Bahia Farm Show compreende uma área total de 144 mil m², com ruas 100% asfaltadas, restaurantes, auditórios, amplos estacionamentos, posto médico, sanitários e segurança 24 horas.

A Bahia Farm Show é uma realização da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Fundação Bahia, Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda. (Assomiba) e Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.