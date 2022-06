Bahia Farm Show 2022 atinge recorde de 7,9 bilhões em volume de negócios

A Bahia Farm Show atingiu uma marca histórica na edição deste ano. O evento, encerrado no sábado (4), registrou um novo recorde no volume dos negócios consolidados durante os cinco dias do evento. A prévia aponta que o montante já é quatro vezes maior que a última edição da Feira e chega a R$ 7,9 bilhões, ultrapassando os R$ 1,9 bilhão, marca de 2019.

O evento bateu ainda outro recorde, o de público. Foram 101.555 visitantes no Complexo Bahia Farm Show, número bastante superior às 65 mil pessoas que visitaram o espaço em 2019.

“Estamos com 96% dos números fechados, mas já podemos afirmar que o valor alcançado até agora está muito além das nossas expectativas. São números expressivos e que refletem uma demanda reprimida, reflexo de dois anos de pandemia, mas, que trazem grande alegria para todos nós, da organização da Feira. Esse resultado também nos deixa a certeza de que o evento foi positivo para os 360 expositores que acreditaram na marca Bahia Farm Show e participaram desta edição memorável. Muito obrigado a todos, só temos a agradecer pela confiança”, destaca o presidente da Feira, Odacil Ranzi.

E uma boa notícia para quem curte a Bahia Farm Show, é que a 17ª edição do evento já está confirmada. O evento será realizado de 30 de maio a 3 de junho de 2023.

A Bahia Farm Show é realizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana do Produtores de Algodão (Abapa), Fundação de Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano (Fundação Bahia) e Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste Da Bahia (Assomiba).