Bahia Farm Show 2022 tem expectativa de movimentar R$ 2 bilhões em negócios

A Bahia Farm Show, que começa nesta terça-feira (31) no Oeste da Bahia, volta a ser realizada após dois anos de hiato em função da pandemia da Covid-19,com a expectativa de superar, pela primeira vez, a barreira dos R$ 2 bilhões na prospecção e fechamento de negócios.

Maior vitrine do agronegócio do Norte e Nordeste do Brasil, a feira agrícola chega com a infraestrutura pronta e ampliada para receber o público visitante nesta terça-feira (31), a partir das 9h, em Luís Eduardo Magalhães. Durante cinco dias, 360 empresas expositoras, representando mais de 1200 marcas, estarão distribuídas em 191 mil m², para apresentar o que há de mais moderno em máquinas, equipamentos, implementos e tecnologias que vão proporcionar mais produtividade e rentabilidade para os agricultores no campo.

Na terça-feira (31), a partir das 14h30, está prevista a visita às instalações da feira, pelo presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, e pela manhã, às 10h, a abertura da programação de palestras com o Fórum de Inovação e Tecnologia. O evento, que será televisionado pelo Canal Rural, e realizado este ano na Praça do Coreto (em frente ao estande da Aiba), vai debater a “A inovação do agro na era digital” com profissionais e especialistas que são referências do setor do agronegócio, como o ex-ministro da agricultura e um dos fundadores da Embrapa, Alysson Paulinelli.

Na quarta-feira (1º), a partir das 10h, será realizada a abertura oficial, pelo presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, que juntamente com representantes do agronegócio local, vão receber os governadores da Bahia, Rui Costa, e do Tocantins, Wanderlei Barbosa, que deverão assinar um Termo Declaratório de Divisa Territorial que reafirma a demarcação da divisa entre os dois estados.

Diante da conjuntura favorável, Odacil Ranzi acredita que a perspectiva é de mais uma edição de sucesso da Bahia Farm Show. “Passamos por um período de isolamento. Aproveitamos este momento difícil para mostrar a força do agronegócio, que não parou. Os resultados positivos na comercialização das feiras que antecederam a Bahia Farm e o otimismo dos agricultores com os números da colheita da safra 2021/22 trazem a esperança de bons negócios. Estaremos reunindo, mais uma vez, todos os elos do setor do agronegócio e aproximando as soluções em tecnologia para a aplicação do produtor no campo, com a facilidade de pagamento por parte das instituições financeiras”. Estarão presentes, prontas para negociar crédito com os melhores juros e condições facilitadas de parcelamento: Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco Original, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Cooperfarms, Desenbahia, Santander, Sicredi e Sicoob.

A programação oficial de palestras e debates da Bahia Farm Show 2022 pode ser acessada diretamente no site: https://bahiafarmshow.com.br/grade-de-palestras/ .

O projeto de conteúdo Bahia Farm Show é uma realização do jornal Correio com o apoio da ABAPA.