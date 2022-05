Bahia Farm Show 2022 terá 33 palestras e debates sobre a inovação para o campo

A 16ª edição da Bahia Farm Show começa nesta terça-feira (31) e seguirá até o dia 4 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. A feira terá 33 palestras e debates. Os interessados em conferir as novidades para o campo, podem se programar e comprar os tickets diretamente no site: https://bahiafarmshow.byinti.com/. Ao adquirir de forma antecipada o ingresso, no valor de R$ 20, os visitantes terão acesso ágil e sem filas ao complexo da Bahia Farm Show, sendo exigida somente a apresentação do QR Code (digital pelo celular ou impresso previamente) que deverá ser apresentado nas catracas eletrônicas. Se você não puder ir acompanhar a feira presencialmente você pode acompanhar os destaques em cobertura especial do CORREIO feita pelo jornalista Donaldson Gomes nas nossas redes sociais (@correio24horas), jornal impresso, aplicativo e aqui no site.

Ao ingressar no Complexo, os visitantes serão apresentados ao mundo da tecnologia agrícola, com destaque para os grandes e potentes maquinários agrícolas, como plantadeiras, pulverizadores, colheitadeiras, sementeiras, que ajudam a garantir mais produtividade e segurança para quem trabalha no campo. Como nas últimas edições, será disponibilizado aos visitantes um amplo estacionamento gratuito, central de atendimento, posto médico, banheiros e segurança 24 horas, tudo para que os visitantes tenham a melhor experiência para conhecer a tecnologia que será apresentada por mais de 360 empresas expositoras de maquinário e implementos agrícolas, softwares e soluções inteligentes para o agronegócio.

Os interessados em obter conhecimento aprofundado sobre o setor agrícola poderão ter acesso à programação com 33 palestras e debates que serão realizados em três auditórios durante os cinco dias de Bahia Farm Show. Quem percorrer as ruas 100% pavimentadas da Bahia Farm, sendo a maioria delas cobertas, poderá conferir o artesanato e as delícias da terra no espaço destinado para agricultura familiar; e a exposição fotográfica a céu aberto retratando as belezas naturais e a produção agrícola do cerrado baiano pelas lentes do renomado fotógrafo Rui Rezende. Aqueles que comprarem o ingresso da Bahia Farm Show vão contribuir diretamente com o maior hospital de Urgência e Emergência da região, por meio do Ingresso Solidário, cuja parte da renda da bilheteria será revertida em doação para o Hospital do Oeste.

A programação oficial de palestras e debates da Bahia Farm Show 2022 pode ser acessada diretamente no site: https://bahiafarmshow.com.br/grade-de-palestras/ .

O projeto de conteúdo Bahia Farm Show é uma realização do jornal Correio com o apoio da ABAPA.