Bahia Farm Show 2023 tem 100% dos espaços comercializados

A comercialização de 100% dos espaços oferecidos para a 17ª edição da Bahia Farm Show 2023 sinaliza que o evento, que será realizado de 6 a 10 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA), deve repetir o sucesso de edições passadas.

Em 2022, a Feira atingiu a marca histórica de R$ 7,9 bilhões em volume de negócios e para este ano a procura foi tanta que os organizadores ampliaram a área do Complexo Bahia Farm Show saindo de 191 mil m² para 212 mil m² e assim, atendendo os tradicionais expositores de máquinas e implementos agrícolas, e abrindo espaço para novos, principalmente ligados às soluções de tecnologia sustentável.

“A procura foi grande, rapidamente fechamos todos os espaços disponíveis e o mais interessante é que foi preciso abrir a agenda de 2024 com muitas reservas e confirmações já efetuadas. O sucesso da última edição com certeza impulsionou as vendas, e, como acontece todos os anos, quando uma edição termina, muitos expositores já garantem suas vagas para o ano seguinte, então, mesmo oferecendo mais espaços, vendemos tudo.”, diz a coordenadora comercial da Bahia Farm Show, Regiane Oliveira.

A edição 2023 da Feira chega com a exposição de mais de mil marcas de produtos, serviços e tecnologias destinadas ao dia a dia do agricultor.

Serão 410 empresas expositoras dos segmentos de maquinários e implementos agrícolas, aviação, insumos e sementes, energias renováveis, dentre outros que estarão demonstrando as novidades para o público, durante os cinco dias do evento. A expectativa é que mais de cem mil pessoas prestigiem a 17ª edição da maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste do Brasil.

“A Bahia Farm está consolidada como um dos maiores eventos agrícolas do Brasil, buscamos deixar o espaço cada vez mais organizado para receber expositores e o público em geral, além é claro, de oferecer novidades a cada edição. Tudo isso impulsiona e fortalece o evento, como resultado, cresce a procura pelos espaços, o que nos deixa otimistas e mais comprometidos com o conforto, segurança e disseminação de conhecimento”, destaca o diretor executivo da Bahia Farm, Alan Malinski.

A Bahia Farm Show é uma realização da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana do Produtores de Algodão (Abapa), Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano (Fundação Bahia) e Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba).