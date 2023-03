Bahia Farm Show 2023 terá mais tecnologia e expansão internacional

Um dos eventos mais esperados da área tecnológica agrícola, a Bahia Farm Show, retorna em 2023 com o objetivo de expandir o evento para outros países. Com o tema “O agro sem fronteiras”, os organizadores querem chegar ainda mais longe, consolidando a marca internacionalmente.

A 17ª edição do evento, que será realizado entre os dias 6 e 10 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA), fechará com chave de ouro a tradicional agenda dos maiores eventos agrícolas do Brasil.

Após atingir, na última edição, a marca histórica em negócios, com R$ 7,9 bilhões em volume de negócios, e de atrair um público de 101 mil pessoas, a Bahia Farm espera novamente surpreender expositores e visitantes.

A feira também virá ainda maior e tecnológica em 2023. A organização do evento prevê a ampliação em infraestrutura de todo o complexo em 11%, saindo de uma área de 191 mil m2 para 212 mil m2, para atender os tradicionais expositores de máquinas e implementos agrícolas, e abrir espaço para novos, principalmente ligados às soluções de tecnologia sustentável.

"Quando a gente fala do agro sem fronteiras, a gente vai desde as tecnologias, produção de alimentos e matérias-primas, insumos e etc. Mostramos o agro que é produzido aqui e que pode chegar até o outro lado do mundo", afirma o diretor executivo da Aiba, Alan Malinski.

Algumas novidades estão sendo reservadas pelos organizadores como a inauguração da sede própria da Aiba, com salas de reunião e auditório, mais um restaurante e um espaço para crianças serão oferecidos ao público, que verá na feira, não somente um espaço para fechar bons negócios e obter conhecimento, mas também para viver as melhores experiências de integração.

A Bahia Farm Show é uma realização da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana do Produtores de Algodão (Abapa), Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano (Fundação Bahia) e Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba).