Bahia Farm Show receberá caravanas de todas as regiões do Brasil

Com o desafio de igualar o desempenho de 2022, quando registrou a sua maior edição, a Bahia Farm Show 2023 já tem confirmação de caravanas de todas as regiões do Brasil, além de representantes de pelo menos oito países. A maior feira agrícola do Norte e Nordeste, que este ano acontece entre os dias 6 e 10 de junho em Luís Eduardo Magalhães, tem entre os produtores rurais baianos a maior parte do seu público consumidor, entrentanto já se tornou um evento fundamental também para produtores dos estados de Tocantins, Maranhão, Piauí e até do Pará.

Mas mesmo regiões agrícolas que não fazem fronteira direta com a região Oeste da Bahia já adotaram a Bahia Farm Show como o lugar para ter contato com as mais modernas tecnologias agrícolas e para discutir o futuro da atividade. "Nós recebemos caravanas de todas as regiões agrícolas da Bahia, de estados vizinhos ao Oeste, mas também registramos caravanas do norte de Minas Gerais", contou nesta quinta-feira (13) Odacil Ranzi, presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), durante visita à Rede Bahia.

"Se conseguirmos repetir o sucesso do ano passado, já ficaremos satisfeitos. Em 2022, tivemos uma retomada depois de dois anos sem a realização da feira, então foi um momento que ficou para a história", avaliou o presidente da Aiba, lembrando que no ano passado a feira gerou R$ 7,9 bilhões em negócios.

Ranzi destacou que o impacto da Bahia Farm Show para o Oeste não se resume ao seu período de realização. Segundo ele, a feira dá visibilidade para o potencial econômico para a principal região agrícola da Bahia. "Nós colhemos resultados positivos muitos meses após a realização da feira", disse, citando como exemplo a implantação em Luís Eduardo de um hotel da rede Ibis.

Alan Malinski, diretor-executivo da Aiba, destacou a importância da feira para o desenvolvimento tecnológico da produção agrícola no Oeste. "Nós recebemos consumidores de diversas partes do Brasil e do mundo, mas também recebemos empresas que levam para a Bahia Farm Show o que existe de mais moderno em tecnologias", destacou.

O evento vai reunir em um só lugar, pela 17ª vez em sua história, mais de 410 empresas expositoras com demonstrações das principais novidades tecnológicas em maquinário e equipamentos agrícolas, sementes, defensivos e fertilizantes, veículos, aviões, irrigação, softwares e equipamentos de informação em tempo real, dentre outros.

Diante do sucesso da última edição, que atingiu de forma surpreendente a marca histórica de R$ 7,9 bilhões em volume de negócios fechados, e de atrair um público visitante de 101 mil pessoas, a próxima edição da Bahia Farm Show vem com a expectativa, de mais uma vez, ser referência em organização e sucesso. “Três meses antes do início da feira, já tivemos 100% da nossa área comercializada, aumentamos o número de empresas participantes, e estamos ampliando em 15% a área de todo o complexo, para garantir maior conforto e segurança para que expositores e visitantes tenham a melhor experiência para fechar bons negócios, conhecer as novidades do setor, ou simplesmente, ter uma experiência agradável com famílias, amigos e clientes, ao passear entre os estandes e conhecer mais sobre o mundo tecnológico que envolve o nosso agronegócio baiano”, explica Odacil Ranzi.

Para esta edição o espaço passou de 191 mil metros quadrados (m²) para 215 mil m² com a oferta de novos estandes cobertos e áreas externas destinadas às exposições, lançamento de produtos e demonstrações de tecnologia. O evento abrigará, em três amplos auditórios, uma extensa programação de palestras, cursos e oficinas para garantir o intercâmbio de informação e tecnologia entre institutos de pesquisas e empresas junto a produtores rurais, gerentes e funcionários de fazendas, agrônomos, pesquisadores, estudantes e profissionais da área agrícola.

A Bahia Farm Show também vai atrair pecuaristas com os leilões de gado de corte e de leite, com animais de alta qualidade e padrão genético, organizados pela Associação Baiana de Pecuária (Acrioeste). Cada vez mais diversificada e prestigiando todas as escalas de produção agrícola, a feira possui um espaço ampliado e de destaque para que cooperativas e associações de toda a Bahia possam comercializar e demonstrar a produção da agricultura familiar, como mel, produtos derivados de carnes especiais, leite, milho, mandioca, cacau, frutos do cerrado, variedades de doces e biscoitos, artesanato, dentre outros.

A feira virá ainda mais internacional. De olho no promissor espaço para consolidação de negócios e prospecção de novos clientes, empresas estrangeiras apostam suas fichas na Bahia Farm Show 2023 garantindo a participação no evento. Canadá, França, Argentina, Nigéria, Estados Unidos, Japão, Irlanda e China são alguns dos países que estarão representados no evento por empresas ligadas ao segmento do agronegócio e que trarão na bagagem, além de produtos, serviços e tecnologia, a perspectiva de investimentos e prospecções futuras. Ao atingir essa projeção internacional, a feira ultrapassa os limites do complexo e movimenta a economia não somente de Luís Eduardo Magalhães e do Oeste da Bahia, mas de toda a Bahia. Na edição passada, estima-se que mais de três mil empregos diretos e indiretos foram gerados antes e durante o período oficial, o reflexo do evento pode ser sentido diretamente no aquecimento da economia regional, com a ocupação da hoteleira, transporte terrestre e aéreo, bares e restaurantes, além da contratação de fornecedores locais para trabalharem dentro da feira na montagem dos estandes, comunicação visual, telefonia e internet, e de prestadores de serviços da área de alimentação e serviços gerais.

Parte da grandiosidade da feira está ligada à contribuição dos agentes financeiros públicos e privados que garantem opções em financiamentos e linhas de crédito específicas para o setor agropecuário, taxas de juros convidativas, além de condições especiais de pagamento. Estão confirmadas, até agora, a participação do Banco Santander, Banco Original, Banco do Nordeste, Bradesco, Desenbahia, Sicredi e Sicoob. “Esses agentes são o forte elo entre os produtores rurais e as empresas expositores que comercializam as melhores tecnologias, e que vem possibilitando crescimentos recordes de produtividade na produção agrícola baiana, e de toda a área de abrangência do Matopiba, que incluem também os estados do Maranhão, Tocantins e Piauí”, reforça o diretor executivo da Bahia Farm Show, Alan Malinski.