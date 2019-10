Bahia fatura 15 medalhas na etapa final dos JUBs 2019

A 67ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) chegou ao fim no domingo (27), após sete dias de atividades na Bahia. O evento - que voltou ao estado após 51 anos - teve a participação de 2.500 atletas dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, disputando 13 modalidades nesta fase final. E o balanço da equipe anfitriã foi positivo.

Ao todo, a delegação baiana ganhou 15 medalhas, sendo dois ouros (judô e natação), duas pratas (karatê) e 11 bronzes (karatê, judô, futebol eletrônico/Fifa e futsal feminino). O desempenho foi cinco vezes melhor que no ano passado, quando a Bahia conseguiu três medalhas, todas de bronze (duas de natação e uma de judô).

O futsal feminino rendeu o último pódio ao estado, quando, no domingo (27), as atletas da FTC ganharam da FMN, do Amazonas, por 1x0.

Na avaliação do presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral, os Jogos foram um sucesso.

"Todos saíram daqui bastante satisfeitos, técnicos, atletas, dirigentes. Os JUBs Bahia tiveram uma dinâmica diferente. O boulevard montado para os atletas na beira da praia foi um dos destaques, porque puderam também desfrutar da cidade e não apenas da competição. Criou um clima muito bom, um clima que tem a cara da Bahia, não podíamos esperar diferente desse espírito de alegria, de muita festa, muita amizade. Então, a CBDU sai satisfeita”.

Diretor geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Vicente Neto concordou. "O sentimento é de missão cumprida com louvor. Os JUBs chegam ao final coroados de êxito no quesito organização e no nível técnico dos atletas".

Conquistas da delegação baiana:

Futsal feminino:

Bronze para FTC;

Natação:

Windson Piononio Filho (Unifacs) com três medalhas - ouro nos 400m, bronze nos 800m e bronze nos 1.500m livre;

Márcia Souto com bronze nos 800m livre;

Karatê:

Erivelton Lopes (FAN) com a prata no Kumite Sênior -84kg;

Renata Brito de Oliveira (UFBA) com bronze no Kata Sênior;

Matheus Mota Pereira (UFRB) com bronze no Kumite Sênior +84kg;

Raquel de Sousa Gonzaga Cunha com bronze no Kumite Sênior +68kg;

Matheus dos Santos (Pitágoras) com bronze Kumite Sênior -60kg;

Pedro Paulo de Faria (Unifacs) com prata no Kumite Sênior -75kg;

João Victor Freitas (UNEB/Teixeira de Freitas) com bronze no Karatê Sênior;

Judô:

Lícia Macário (Unifacs) com o bronze no ligeiro (48kg);

Diego Ferreira Santos (Unigat) com o ouro no meio leve (66kg);

Futebol eletrônico:

Taiane Berlink (Unigat) com o bronze.