Bahia faz 10x0 no Ceará e vence a primeira no Brasileiro feminino

O primeiro triunfo do time feminino do Bahia na Série A1 do Brasileirão veio com uma sonora goleada sobre o Ceará. Na noite deste sábado (11), As Mulheres de Aço aplicaram 10x0 sobre o Ceará, no estádio de Pituaçu.

A vitória tricolor começou a ser construída logo no início do jogo. Com 10 minutos o placar já estava 3x0. O primeiro tempo terminou com 7x0 no placar.

Na segunda etapa, o Bahia fez mais três. Nathane e Ary marcaram três gols cada. Fabi Ramos anotou dois. Jordana e Juliana completaram o placar.

É importante destacar que o time feminino do Ceará passa por uma situação delicada. Após o rebaixamento da equipe masculina, no ano passado, a direção alvinegra desativou o departamento de futebol feminino e liberou as atletas que tinham contrato.

O Ceará tem atuado com a equipe sub-20, que conta com atletas de 14, 15 e 16 anos. Na estreia, as cearenses foram goleadas pelo Corinthians por 14x0. O alvinegro é o lanterna da Série A1 e levou 26 tentos em apenas três partidas.

O Bahia tem quatro pontos na competição e está na 5ª colocação. O próximo será contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, na sexta-feira (17).