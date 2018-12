Bahia faz último jogo do ano hoje, contra o Cruzeiro, em Pituaçu

Chegou a hora de se despedir de 2018. O Bahia entra em campo neste domingo (2) pela última vez na temporada. Diante de sua torcida, o tricolor enfrenta o Cruzeiro na rodada derradeira do Brasileirão, às 16h, em Pituaçu. Será o 75º jogo do ano, após cinco competições. Além da Série A, o Esquadrão também disputou Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Sul-Americana. Com vaga garantida em todos esses torneios em 2019, o time entra em campo sem pressão para buscar sua melhor campanha no Brasileirão na história dos pontos corridos.

A melhor colocação até hoje foi registrada no ano passado, quando o Bahia ficou em 12º lugar e somou 50 pontos sob o comando de Paulo Cézar Carpegiani na reta final - além de Guto Ferreira, Jorginho e Preto Casagrande também ao longo da competição. Agora, a equipe comandada por Enderson Moreira pode igualar a pontuação e terminar uma posição acima, em 11º. Para isso, precisa vencer o Cruzeiro. Caso empate com a equipe mineira, o tricolor ainda assim terminará esta edição da Série A na 11ª colocação, mas só chegará a 48 pontos.

Assim como o Bahia, o Cruzeiro também chega à última rodada sem pressão. Atual campeão da Copa do Brasil, o time mineiro tem vaga garantida na Libertadores e colocará os reservas em campo. Com 52 pontos, a Raposa está na 8ª posição da tabela.

No primeiro turno, o duelo não teve vencedor. O confronto do dia 19 de agosto terminou empatado em 1x1, no Mineirão. O jogo válido pela 19ª rodada teve gols de Thiago Neves e Douglas Grolli.

Despedida x continuidade

A partida marcará a despedida do meia Zé Rafael. O camisa 10 vai defender o Palmeiras a partir de 2019 e está ansioso para fazer a última partida com a camisa do Bahia, a de número 128. "Sem dúvida. O peso é até um pouco maior. Saber que você vai sair, querer mostrar mais uma vez, deixar a impressão de que tudo o que foi feito valeu a pena. Domingo eu espero estar em campo, em mais uma tarde iluminada, que a gente possa fazer uma grande partida, que possa sair realizado, feliz com mais um grande ano", afirmou o jogador.

Outro que deve vestir a camisa tricolor pela última vez é o lateral esquerdo Léo, apesar do interesse do clube em segurar o atleta para o ano que vem. Emprestado pelo Fluminense, Léo despertou o interesse do São Paulo, seu provável destino em 2019.

Nem todo mundo, no entanto, jogará em clima de despedida. Dispensado do Vitória, Flávio conquistou espaço no Fazendão, renovou contrato com o Bahia até 2020 e quer deixar uma boa impressão antes de entrar de férias.

"Muita gente está falando que o Bahia não briga por mais nada, em clima de férias. Mas, para mim, isso não é verdade. Tenho compromisso com o Bahia. Mas antes do compromisso com a instituição, tenho compromisso comigo mesmo porque para chegar aqui não foi fácil. Então não posso deixar cair porque não estamos brigando por mais nada. Para mim, eu estou brigando. Já é um início de 2019, tenho que mostrar e deixar boa impressão para o torcedor, que eu estou aí e quero jogar", afirmou o volante de 22 anos. Além dele, Elton, Nino e Edigar Junio também tiveram os contratos renovados.

A saudade vai durar 45 dias. O primeiro compromisso do Bahia em 2019 é no dia 16 de janeiro, quando enfrenta o CRB, na Fonte Nova, na estreia da Copa do Nordeste.

O Bahia deverá entrar em campo com Anderson, Bruno, Jackson (Grolli), Lucas Fonseca e Léo; Elton e Flávio (Nilton); Edigar Junio, Ramires e Zé Rafael; Gilberto.