Bahia faz último treino e está pronto para decisão contra o Ceará

O Bahia está pronto para o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Na manhã desta sexta-feira (30), o técnico Dado Cavalcanti comandou o último treino antes da partida e iniciou a concentração para o duelo contra o Ceará.

Na Cidade Tricolor, o elenco do Bahia começou o dia assistindo a um vídeo com informações sobre o Ceará. Logo depois os jogadores foram para o campo e foram orientados pelo treinador em uma atividade de lances defensivos. Dado aproveitou ainda para aplicar um treino em campo reduzido, corrigindo alguns aspectos da equipe.

Para o primeiro jogo da final, o Bahia não terá o goleiro Douglas, que segue afastado das atividades após testar positivo para a covid-19. Assim, Matheus Teixeira segue na equipe titular. Quem volta a ficar à disposição é o zagueiro Lucas Fonseca, que já cumpriu isolamento por conta do coronavírus. Caso Dado Cavalcanti não prepare alguma surpresa, a provável escalação do Bahia para o confronto tem:

Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

A partida entre Bahia e Ceará está marcada para este sábado (1º), às 16h, no estádio de Pituaçu. O duelo de volta na final será no sábado (8), também às 16h, mas no estádio Castelão, em Fortaleza. O Bahia busca em 2021 o tetracampeonato da Copa do Nordeste. Já o Ceará, atual campeão, tenta vencer a competição pela terceira vez.