Bahia fecha 2020 com 46,4% de aproveitamento; veja por competição

O ano de 2020 não vai deixar saudades para o Bahia. A temporada ainda não acabou e invadiu 2021, mas o tricolor tem motivos de sobra para esquecer o que foi feito no ano que passou e buscar desempenho melhor no novo ciclo que se inicia.

Basta olhar os números que a equipe teve em 2020 para perceber que as coisas não saíram como esperado. Nas cinco competições que o Esquadrão disputou, o aproveitamento total foi de apenas 46,4%.

A conta leva em consideração todas as partidas disputadas pelo Bahia, seja com time de transição ou principal. É bom destacar ainda que a porcentagem da temporada pode subir ou diminuir, já que o clube ainda está disputando o Campeonato Brasileiro.

Entre as cinco competições disputadas pelo Bahia, o melhor resultado aconteceu no Campeonato Baiano. O Esquadrão conquistou o tricampeonato ao vencer o Atlético de Alagoinhas, nos pênaltis. O aproveitamento no estadual foi de 61,5%.

Curiosamente, a competição em que o Bahia teve o melhor percentual de aproveitamento foi na Copa do Nordeste, quando terminou com 63,8%. No entanto, o Esquadrão perdeu os dois jogos da final para o Ceará e amargou o vice-campeonato do torneio regional.

Frustrações aconteceram também nas competições em formato mata-mata. Na Copa do Brasil, o Bahia foi eliminado ainda na primeira fase ao cair para o River-PI. A saída precoce aconteceu com 0% de aproveitamento. O pior entre todas as competições.

Na Sul-Americana, a queda veio nas quartas de final, com duas derrotas para o Defensa y Justicia, da Argentina. O desempenho aqui foi de 54%.

Por conta da pandemia do coronavírus, o Campeonato Brasileiro de 2020 foi esticado até fevereiro. Mas no ano que passou os números do Bahia foram bem abaixo do que se esperava.

Em 27 jogos, o Esquadrão somou apenas 28 pontos. Os 34,5% de aproveitamento colocam o tricolor na porta da zona de rebaixamento. Faltando ainda 11 jogos, o time precisa melhorar os números se quiser se manter na primeira divisão.

Confira os números do Bahia em 2020:

Campeonato Baiano

13 jogos: 6 vitórias/ 6 empates/ 1 derrota

Aproveitamento: 61,5%

Gols: 17 marcados e 8 sofridos

Copa do Nordeste

12 jogos: 7 vitórias/ 2 empates/ 3 derrotas

Aproveitamento: 63,8%

Gols: 18 marcados e 10 sofridos

Copa do Brasil

1 jogo: 1 derrota

Aproveitamento: 0%

Gols: 1 sofrido

Copa Sul-Americana

8 jogos: 4 vitórias/ 1 empate/ 3 derrotas

Aproveitamento: 54%

Gols: 13 marcados 6 seis sofridos

Campeonato Brasileiro (em andamento)

27 jogos: 8 vitórias/ 4 empates/ 15

Aproveitamento: 34,5%

Gols: 33 marcados e 48 sofridos

Total: