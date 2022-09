Bahia fecha com Grupo City e convoca conselheiros para apresentar proposta

Depois de quase um ano de negociações, a diretoria do Bahia anunciou a proposta de venda do clube ao fundo árabe City Football Group nesta terça-feira (20). É o passo fundamental para concretizar a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e consequentemente vender as ações para o Grupo City.

Os conselheiros do Esquadrão foram convocados pela Diretoria Executiva para apresentação da proposta de constituição da SAF. A cerimônia acontecerá nesta sexta-feira (23), às 19h, no museu do Bahia, na Fonte Nova.

O documento vai ser analisado pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal, que emitirão um parecer sobre a proposta. A decisão final de venda ou não da SAF do Bahia para o Grupo City será decidida pelos sócios em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que ainda será convocada.

As negociações entre Bahia e Grupo City tiveram início em setembro do ano passado. Em dezembro, as partes assinaram um primeiro contrato. As conversas, no entanto, só foram reveladas em fevereiro deste ano.

Desde então, Bahia e Grupo City intensificaram as negociações e chegaram a um acordo. O último empecilho para o anúncio era a dívida que o Esquadrão tinha com o Opportunity. O imbróglio foi resolvido em julho.

Representante do Grupo City no Brasil, o executivo Cadu Santoro esteve em Salvador nas últimas semanas. Ele acompanhou o triunfo do Bahia sobre o Vasco ao lado do presidente Guilherme Bellintani, na Fonte Nova.

Em maio, outros representantes do City também estiveram na capital baiana para avaliar o negócio. Eles conheceram patrimônios do Bahia, como o Fazendão e o CT Evaristo de Macedo, além da Fonte Nova.

Investimento

Com a possível chegada do Grupo City, o Bahia espera dar um salto no patamar financeiro e esportivo. Os valores da oferta ainda não foram divulgados, mas em abril o CORREIO apurou que o acordo prevê aporte de R$ 650 milhões por 90% da SAF do Bahia. O tricolor alega que a discussão principal foi baseada no projeto esportivo.

"Desde o ano passado, promulgada a lei, fomos buscar a concepção do que seria o melhor projeto para o Bahia. Avançamos muito e estamos muito próximos da construção desse projeto. Porque o Bahia não está no mercado atrás de um cheque. Estamos atrás de um projeto. As discussões da SAF no futebol brasileiro estão: "Tal grupo vai investir R$ 700 milhões, R$ 800 milhões, R$ 1 bi". Isso não está no centro da nossa pauta. O centro da nossa pauta é: Qual é o projeto que nós queremos colocar para o sócio e sócia, para o conselheiro e conselheira analisarem. Dentro desse projeto está o dinheiro, é óbvio. Não se constrói um projeto vencedor, que mude o Bahia de patamar sem injeção de recursos. Mas o recurso não pode ser a única decisão", explicou o presidente tricolor em entrevista concedida em março.