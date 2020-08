Bahia fez gol com 12 jogadores diferentes após retomada do futebol

O retorno do atacante Gilberto ao time do Bahia na última rodada do Brasileirão foi comemorada como um gol pela torcida tricolor nas redes sociais. Não é para menos. Artilheiro do clube na temporada com sete tentos, o camisa 9 é de longe o mais letal entre os jogadores de frente do elenco do Esquadrão.

Mas diante do Bragantino, domingo, em Pituaçu, o dia de herói não foi de Gilberto, e sim dos zagueiros. A dupla formada por Juninho e Ernando foi a responsável por salvar a pátria tricolor contra o time paulista.

Enquanto Juninho abriu o placar, no primeiro tempo, Ernando marcou de cabeça, aos 47 da segunda etapa, o gol que garantiu o triunfo por 2x1. “Meu forte é ajudar a defesa, mas quando sobrar uma lá na frente espero poder marcar”, comemorou Juninho após o jogo.

No caso de Ernando, o defensor marcou o seu primeiro gol na temporada e protagonizou uma cena que tem sido comum para o Bahia na retomada do futebol durante a pandemia: a rotatividade entre os seus goleadores.

Após o retorno das competições, em julho, 12 jogadores diferentes anotaram os 19 gols que o Bahia fez nas 13 partidas que disputou. Fernandão, Rodriguinho e Marco Antônio foram os que mais contribuíram, com três gols cada um - por Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro.

Outro que aparece na lista por ter marcado mais de um gol é o meia Daniel. Ele balançou as redes duas vezes e em ambos foi decisivo. Contra o Confiança, valeu a classificação à final da Copa do Nordeste. Diante do Atlético de Alagoinhas, o empate impediu o inédito título baiano do Carcará e levou a decisão para os pênaltis. O Bahia venceu nas cobranças e faturou o tri do estadual.

Uma curiosidade é que entre os jogadores que marcaram os gols do time nesse novo ciclo do futebol, apenas dois já haviam balançado as redes adversárias antes da paralisação.

O de Juninho contra o Bragantino foi o segundo dele na temporada. Antes o defensor havia marcado na vitória por 2x0 sobre o CSA pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O outro é Élber, que anotou contra o Náutico, já após a retomada, o seu gol de número cinco no ano. O camisa 7 vive a sua fase mais artilheira desde que chegou ao Bahia e, em 18 jogos, já igualou o número de gols marcados em cada uma das duas últimas temporada pelo clube.

Com a distribuição de gols marcados pelo elenco, Gilberto segue soberano no topo da artilharia do clube, mesmo sem ainda ter feito gols de julho para cá. No retorno do futebol, o centroavante atuou em apenas duas partidas. Ele machucou o joelho no primeiro tempo da vitória sobre o Náutico e só voltou a ser opção para Roger Machado contra o Bragantino.

O Esquadrão volta a entrar em campo quinta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro. Visita o São Paulo, às 20h, no estádio do Morumbi. Roger deve ganhar o reforço de Fernandão que, recuperado de dor no tornozelo, já treina normalmente. Daniel ainda se recupera de virose e segue como dúvida.

Seja com Gilberto ou qualquer outro jogador, o Esquadrão espera continuar marcando os gols que precisa para manter a boa fase no Campeonato Brasileiro e seguir na parte de cima da tabela. O tricolor venceu os dois primeiros jogos do Brasileirão, o que não acontecia há 34 anos, e mesmo com um a menos, ocupa o quarto lugar.