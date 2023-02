Bahia finaliza a preparação para clássico contra o Sport; veja possível escalação

O Bahia está pronto para mais um clássico na temporada. Nesta terça-feira (21), o tricolor realizou o último treino antes do duelo contra o Sport. A partida será nesta quarta-feira (22), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.

No CT Evaristo de Macedo, nada de Carnaval. O técnico Renato Paiva comandou um treino tático em campo reduzido. Paiva montou duas equipes e parou o trabalho em vários momentos para passar orientações e corrigir o posicionamento dos jogadores. O sistema defensivo é uma das preocupações no Esquadrão.

Recuperado de dor na coxa, o atacante Biel treinou normalmente e pode ser opção para a partida. O volante Rezende, o zagueiro Kanu e o lateral Chávez fizeram trabalhos específicos de recuperação e estão fora do duelo.

Uma provável escalação do Bahia tem: Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Victor (David Duarte), Raul Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo, Mugni e Daniel; Kayky, Everaldo e Jacaré (Biel).

Com apenas um triunfo em quatro jogos no Nordestão, o Bahia precisa conquistar um resultado positivo no Recife para não se complicar no torneio. O Esquadrão é o vice-lanterna do grupo B, com quatro pontos. O time está a três da zona de classificação. Curiosamente todas as equipes do G4 estão com sete pontos.

O Sport é o vice-líder do grupo A, com seis pontos. O Leão tem um jogo a menos por conta do adiamento do clássico contra o Santa Cruz. A equipe vem de derrota para o Ceará, fora de casa.