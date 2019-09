Bahia finaliza negociação e Ramires assina com o Basel, da Suíça

A negociação está oficialmente fechada. O Bahia finalizou nesta segunda-feira (2) a negociação para a transferência do meia Ramires para o Basel, da Suíça. O jogador será emprestado até junho de 2020 ao clube europeu pelo valor de R$ 2,2 milhões. O contrato inclui uma cláusula de compra obrigatória caso o atleta precisa seja utilizado em pelo menos 23 jogos.

O CORREIO apurou que, caso a venda seja realizada, o valor da transação será de 6 milhões de euros (R$ 27,2 milhões na cotação atual) por 95% dos direitos econômicos do jogador. O Bahia continuará com 5% de participação caso haja uma venda futura.

"Acertamos a transferência de Ramires por R$ 30 milhões. Ele vai jogar no Basel, maior clube da Suíça", confirmou o presidente Guilherme Bellintani, em entrevista à coluna Alô Alô, do CORREIO. O dirigente arredondou o valor do empréstimo mais a possível venda. Horas depois, o clube oficializou a negociação.

Ramires tem 19 anos e foi revelado nas categorias de base do Bahia. Promovido ao time principal no ano passado, ele foi um dos destaques do clube no Campeonato Brasileiro. Na edição de 2018 da Série A, disputou 15 jogos, todos como titular, e marcou um gol.

Observado por representantes de clubes como Arsenal, da Inglaterra, Ramires disputou o Sul-Americano sub-20 pela seleção brasileira e ganhou a camisa 10 do Esquadrão no começo de 2019. No entanto, o meia caiu de rendimento nesta temporada e perdeu espaço no time. No total, ele vestiu a camisa principal do Bahia em 50 jogos e marcou quatro gols.

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e o diretor de futebol, Diego Cerri, viajaram à Suíça para finalizar a negociação com os dirigentes do Basel. De lá, os dirigentes do Bahia seguem para reuniões em outros clubes na Espanha e em Portugal. “Vou tratar de outros negócios e parcerias. É o inicio do processo de relações internacionais do Bahia”, declarou Bellintani.

Ramire assina contrato com o Basel, observado por Diego Cerri e Guilherme Bellintani (Foto: Acervo Pessoal)