Bahia finaliza preparação para enfrentar o Vasco, pelo Brasileirão

O Bahia está pronto para mais um duelo pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo (30), o tricolor realizou o último treino antes da partida contra o Vasco. O confronto será nesta segunda-feira (1º), às 20h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

A última atividade antes do jogo foi realizada no estádio de Pituaçu. O técnico Renato Paiva montou duas equipes e comandou um treino tático, no qual realizou ajustes. O treinador fez trocas nos times durante o trabalho e não confirmou a escalação.

Contra o Vasco o Bahia pode ter o retorno do meia Thaciano. Ele está recuperado de uma tendinite no quadril. O lateral direito André, que voltou ao clube após uma série de amistosos com a Seleção Brasileira sub-20, também treinou normalmente é uma opção. Logo depois do treino, a delegação do tricolor embarcou rumo ao Rio de Janeiro.

O Bahia ainda busca o primeiro triunfo na Série A do Brasileirão. O time comandado por Renato Paiva estreou com derrota por 2x1 para o Red Bull Bragantino, fora de casa, e na última rodada perdeu para o Botafogo, na Fonte Nova.