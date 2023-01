Bahia finaliza preparação para estreia no Baianão; veja a provável escalação

Depois de quase um mês de preparação, o Bahia está pronto para voltar à rotina de jogos. Na manhã desta terça-feira (10), o tricolor realizou o último treino da pré-temporada e está pronto para o confronto com a Juazeirense. A partida que marca a estreia do time na temporada será nesta quarta-feira (11), às 19h15, no estádio de Pituaçu, pelo Baianão.

No CT Evaristo de Macedo, o elenco participou de um treino técnico em campo reduzido. Na sequência, o técnico Renato Paiva orientou o posicionamento dos jogadores em uma atividade de troca de passes e finalizações.

O Bahia aproveitou ainda para aprimorar as jogadas ofensivas, com cruzamentos e laterais, além de cobranças de falta. No seu jogo de estreia, o técnico Renato Paiva contará com praticamente todo o elenco.

Com a antecipação da janela de transferências, boa parte dos reforços será regularizada a tempo para o duelo. Nomes como o goleiro Marcos Felipe, os zagueiros Kanu, David Duarte, Raul Gustavo e Marcos Victor, além do atacante Everaldo têm situação de jogo. Uma possível escalação do Bahia tem:

Marcos Felipe, Douglas Borel, Kanu, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo (Lucas Araújo ou Rezende), Mugni e Daniel; Caio Vidal, Everaldo e Biel.

A partida contra a Juazeirense será a primeira do Bahia sob a gestão do Grupo City. Em dezembro do ano passado, os sócios do clube aprovaram a venda de 90% do SAF tricolor para o fundo estrangeiro. Os ingressos para o confronto estão à venda de forma online e em pontos físicos.