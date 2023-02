Bahia ganha desfalque no ataque para duelo contra o Doce Mel

Classificado para as semifinais do Campeonato Baiano, o Bahia ganhou mais um desfalque para o confronto com o Doce Mel, neste sábado (11), às 18h30, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié.

Durante a vitória sobre o Bahia de Feira, por 2x1, o atacante Kayky recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o próximo duelo.

Kayky iniciou a partida contra o Bahia de Feira no banco de reservas e entrou em campo no decorrer do jogo. Além dele, Renato Paiva ainda não sabe se contará com os zagueiros Kanu e Gabriel Xavier e o volante Rezende. Todos machucados.

Com a vaga na fase final garantida, o técnico Renato Paiva não descarta poupar alguns atletas contra o Doce Mel. Na próxima terça-feira (14), o Esquadrão recebe o Fortaleza, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

O Bahia não vive bom momento no Nordestão. O time somou apenas um ponto em dois jogos e precisa de uma recuperação.