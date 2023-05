Bahia: igreja roubada, ladrões destemidos e o perigo da 'moda' dos sequestros

Ajuda só a divina ...

A histórica Igreja de Nossa Senhora da Ajuda pediu socorro! Cravada próxima à entrada do Pelourinho, no meio de um cortado de ruas e edifícios comerciais do Centro de Salvador, o templo religioso cancelou a missa com o Ato de Desagravo nesta sexta-feira (19) enquanto aguardava condições seguras para a celebração. Em nota, a Arquidiocese de Salvador informou que a missa “foi suspensa em vista dos encaminhamentos para o reforço da segurança e outras providências”. Isso porque a igreja foi invadida e saqueada cinco vezes em um intervalo de oito dias.

Os criminosos aproveitaram a falta de policiamento para furtar durante as madrugadas. Levaram castiçais, vasos, televisão, ventilador, camisas e até hóstias (pasmem!). Diante da vulnerabilidade, a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, que foi uma das mais importantes do país quando o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, apelou para os fiéis. Está com uma campanha para arrecadar dinheiro para contratar o serviço de segurança privada. Se a “vaquinha” dos devotos não resolver, só Jesus na causa, porque a segurança pública ...

Naquele looping

E ainda falando do Centro de Salvador, os moradores e comerciantes do Tororó notaram uma situação diferente no bairro. Algo que há meses não viam. Depois que o CORREIO* denunciou a onda de furtos com portões de prédios arrancados, invasão de casas e sauna há semana, viaturas da Polícia Militar passaram a circular com frequência pela manhã e à noite. Segundo eles, era possível ver equipes posicionadas em pontos estratégicos fazendo abordagens entre 4h e 21h30. Mas a bandidagem está ligada que a polícia não é onipresente. No mesmo dia que a matéria foi publicada, dois clientes de uma padaria foram assaltados na Rua José Duarte, a principal do bairro.

Câmeras de segurança mostram três homens partindo para cima das vítimas. Testemunhas relataram que os criminosos levaram bolsas e celulares e fugiram pela Rua Marujos do Brasil, em direção à Estação da Lapa. Se a situação no Tororó está desse jeito, imagina daqui a alguns dais, quando o efetivo for fatiado para atender as outras tantas ocorrências no centro da cidade? Porque para concentrar a atenção no Tororó, óbvio que outros pontos estão ainda mais desprotegidos. Enquanto não há um aumento desejável da tropa, a gente fica naquele looping, despindo um santo para cobrir o outro.

Moda perigosa

A situação é preocupante! Em pouco mais de 30 dias, bandidos invadiram casas e fizeram moradores reféns em Salvador. Os casos foram registrados entre os dias 12 de abril e 15 de maio. A maioria esmagadora foi no bairro de Tancredo Neves – lá, houve duas ocorrências no mesmo dia. Que a leitura a gente disso? A mais óbvia: onde o Estado é ausenta, as organizações criminosas se fazem presente. É relação entre a causa e a consequência, que virou moda bem perigosa.

