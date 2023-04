Bahia inicia a preparação para a estreia na Série A do Brasileirão

O Bahia iniciou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (15), o tricolor encara o Red Bull Bragantino. A partida será no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 18h30.

Na manhã desta quinta-feira (13), o elenco tricolor voltou aos treinos depois de ter vencido o Volta Redonda, por 2x1, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

A boa notícia para o Esquadrão ficou por conta do meia Cauly Recuperado de uma gripe, ele treinou normalmente. Para a estreia no Brasileirão, o Esquadrão também contará com o meia Thaciano.

Em campo, o técnico Renato Paiva aproveitou o dia para realizar um treino com foco na posse de bola. O zagueiro Marcos Victor, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho, fez tratamento.

Na sexta-feira (14), o tricolor realizará a última atividade antes do jogo e logo depois a delegação embarcará para São Paulo.