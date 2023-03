Bahia inicia preparação para a final do Campeonato Baiano

Um dia depois de vencer o CRB por 3x0 pela Copa do Nordeste, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, contra o Jacuipense. O duelo está marcado para o domingo (26), às 16h, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuipe.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o CRB fizeram um treino regenerativo. O restante do grupo foi para o campo e participou de uma atividade com foco na posse e recuperação da bola.

Contra o Jacuipense, o técnico Renato Paiva tem três desfalques certos. O volante Yago e o atacante Arthur Sales não foram inscritos no Campeonato Baiano. Já o meia Daniel está suspenso pois foi expulso na goleada por 4x1 sobre o Itabuna, na semifinal.

O elenco do Bahia realizará mais duas atividades antes da partida em Riachão. O jogo da volta será na Fonte Nova, no dia 2 de abril, às 16h.