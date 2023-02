Bahia inicia venda de ingressos para duelo contra Bahia de Feira

O Bahia iniciou nesta segunda-feira (6) a venda de ingressos para o confronto com o Bahia de Feira. A partida será na próxima quarta-feira (8), às 21h30, na Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.

A partir de hoje, todos os torcedores podem garantir os ingressos para o duelo. Os bilhetes estão sendo comercializados através do site da Arena Fonte Nova, além das bilheterias do estádio e nas lojas Turma Tricolor (Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio), Mascote Tricolor (Caminho de Areia) e Tantus Sports (Praça da Revolução, em Periperi).

O valor dos ingressos variam entre R$ 25 e R$ 160. O Bahia é o líder do Campeonato Baiano, com 15 pontos.

Confira a programação de venda:

Segunda-feira (06)

Internet – A partir das 10h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio - 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Terça-feira (07)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio - 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Quarta-feira (08)

Internet – Até 21h30

Fonte Nova – 10h às 22h45 (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 17h30

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 17h30

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 17h30

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 17h30