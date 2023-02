Bahia inicia venda de ingressos para jogo contra o Fortaleza

O Bahia iniciou, neste sábado (11), a venda de ingressos para o jogo contra o Fortaleza. A partida será na próxima terça-feira (14), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

Todos os torcedores já podem garantir os ingressos para o duelo. Os bilhetes são comercializados através do site da Arena Fonte Nova, além de quatro pontos físicos e a bilheteria do próprio estádio. Segundo o clube, quem for Sócio Esquadrão pode comprar um bilhete pela internet com 50% de desconto, na modalidade sem Acesso Garantido.

Os ingressos tem valores que variam entre R$ 25 e R$ 160. Veja na tabela abaixo:

Tabela de preços divulgada pelo Bahia

(Foto: Divulgação)

Há gratuidade para crianças de até 11 anos, seguindo a idade limite do plano de sócio-mirim Esquadrãozinho. A exceção fica por conta dos camarotes e do Lounge Premium, onde é até 6 anos. Quem tem de 7 a 12 paga R$ 50 com ingressos vendidos só na Arena.

Veja a programação completa:

SEXTA (10)

Internet – Exclusivo Sócio Esquadrão

SÁBADO (11)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 18h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 18h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

DOMINGO (12)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 14h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 12h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 14h

SEGUNDA-FEIRA (13)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

TERÇA-FEIRA (14)