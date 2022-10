Bahia inicia venda de ingressos para jogo decisivo contra o Guarani

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Guarani. A partida será disputada na próxima sexta-feira (28), às 19h, na Fonte Nova, e pode garantir o acesso do Esquadrão à Série A do Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira (24), os sócios do Esquadrão têm prioridade na compra através do site da Fonte Nova. A partir de terça-feira (25), a comercialização será para o público geral.

Além da internet, será possível garantir o ingresso na bilheteria Sul da Fonte Nova (Dique do Tororó) e nas lojas Turma Tricolor (Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia).

O duelo contra o Guarani será o último do tricolor na Fonte Nova em 2022. O Bahia encerrará a participação da Série B no dia 6 de novembro, contra o CRB, em Maceió.

Confira a programação de vendas:

SEGUNDA (24)

Internet – A partir das 12h (exclusivo sócios)

TERÇA, QUARTA E QUINTA (25, 26 e 27)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

SEXTA (28)

Internet – Até 19h

Fonte Nova – A partir das 10h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 16h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 16h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 16h