Bahia inicia venda de ingressos para o Ba-Vi na Fonte Nova

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o segundo clássico Ba-Vi do ano. A partida será neste domingo (5), às 16h, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Por conta da medida que estabelece torcida única no clássico, apenas os tricolores terão acesso ao estádio.

Nesta quarta-feira (1º), a comercialização ocorre apenas pelo site da Fonte Nova e restrita aos sócios do Bahia. Na quinta-feira (2), as vendas serão abertas para o público geral.

Além da internet, as entradas estarão disponíveis nas bilheterias do estádio e nas lojas Turma Tricolor (Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio), Tantus Sports (Periperi) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia). Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 160.



Confira a programação de venda:

Quarta-feira (01)

Internet – A partir das 8h (exclusivo para sócios)

Quinta-feira (02)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio - 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Sexta-feira (03)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio - 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Sábado (04)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio - 8h às 18h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Domingo (05)

Internet – Até 16h

Fonte Nova – 10h às 17h15 (Bilheteria Dique)

Fonte Nova – 13h15 às 17h15 (Bilheteria Norte)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio - 8h às 14h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 14h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 14h