Bahia intensifica preparação tática para duelo com o Botafogo

Na manhã desta sexta-feira (21), o elenco tricolor se reuniu no CT Evaristo de Macedo para dar continuidade ao trabalho de preparação para enfrentar o Botafogo na 2ª rodada da Série A. A estreia dentro de casa acontece na próxima segunda (24) e o técnico Renato Paiva aproveitou a atividade no feriado de Tiradentes para focar no trabalho tático do time.

A comissão iniciou o treino exibindo um vídeo de 20 minutos com orientações para os atletas e, sem seguida, fez a ativação muscular na academia. A novidade foi a presença do atacante recém contratado, Vinícius Mingotti, que trabalhou separadamente junto ao departamento de fisiologia e fisioterapia. O jogador fez testes físicos e já consta no BID da CBF, estando apto estrear pelo Bahia diante do alvinegro.

No campo, Renato Paiva fez trabalhos táticos voltados para jogadas de saída de bola na defesa e transições ofensivas. Ao fim da atividade, alguns atletas permaneceram em campo para um treino específico de cobranças de falta e os atletas do setor defensivo também fizeram treino especializado.

As ausências foram os zagueiros Marcos Vitor e Raul Gustavo, que seguem se recuperando de lesão no CT e fizeram seus treinos individualmente.

Antes de entrar em campo contra o Botafogo, o elenco do Bahia faz mais dois treinamentos para concluir a preparação, nas manhãs de sábado e domingo. A bola rola na Fonte Nova na segunda-feira a partir das 20h.