Bahia já foi eliminado pelo Grêmio quatro vezes na Copa do Brasil

O Bahia reencontrará um velho conhecido na Copa do Brasil. O sorteio das quartas de final da competição colocou o Grêmio no caminho do Esquadrão. Será a quinta vez que as equipes se enfrentarão no mata-mata nacional. Mas as memórias não são nada agradáveis para o Tricolor de Aço, que foi eliminado pelo rival todas as vezes.

Três dos quatro encontros aconteceram pelas quartas, assim como será na edição atual: 1989, 2012 e 2019. Já em 2005, as duas equipes mediram forças pela primeira fase da Copa do Brasil. No total, foram oito jogos, com ampla vantagem do Grêmio: seis vitórias. Também houve um empate e um triunfo do Bahia.

A primeira vez que as equipes se enfrentaram foi em 1989, logo na primeira edição do mata-mata nacional. Campeão brasileiro de 1988 (que só terminou em 1989), o Esquadrão passou pelo Confiança e Cruzeiro, até ter o clube gaúcho pela frente. Mas se deu mal nos dois jogos: derrotas por 2x0 (gols de Cuca e Kita), na Fonte Nova, e 1x0 (de Edinho), no Olímpico Monumental. O Grêmio foi o vencedor daquele ano, depois de superar o Flamengo, na semi, e o Sport na final.

O confronto seguinte aconteceu só em 2005, pela primeira fase. O Bahia saiu na frente no primeiro jogo, com triunfo por 2x1 na Fonte Nova. Guaru abriu o placar aos 6 minutos de partida, Somália empatou aos 11 do segundo tempo e Viola garantiu o resultado a favor do Esquadrão, aos 28.

O Tricolor de Aço foi para a partida seguinte, em Porto Alegre, com a vantagem do empate. Mas acabou sendo derrotado por 1x0, com gol de Samuel. Na época, o gol fora de casa era critério de desempate, e o Imortal ficou com a vaga.

Em 2012, o Bahia passou por Auto Esporte, Remo e Portuguesa até ter, mais uma vez, o Grêmio como adversário nas quartas de final. De novo, o time gaúcho se deu melhor, com duas vitórias em sequência.

No duelo de ida, em Pituaçu, o Esquadrão abriu o placar com Júnior, mas Fernando e Naldo decretaram a virada: 2x1. Na volta, no Olímpico, Miralles e Marcelo Moreno marcaram e fizeram o 2x0.

O encontro mais recente entre os tricolores aconteceu em 2019. Curiosamente, foi a última vez que o Bahia havia disputado as quartas de final. Depois de superar Rio Branco-AC, Santa Cruz de Natal, CRB, Londrina e São Paulo, o Esquadrão enfrentou o Imortal em Porto Alegre, pela ida, e saiu com um empate por 1x1. Everton sofreu e converteu pênalti para os donos da casa no fim do primeiro tempo, mas Gilberto deixou tudo igual no início da etapa final.

Com o empate em 1x1, o Bahia precisava apenas de um triunfo simples na Arena Fonte Nova para avançar. Mas quem ficou com a vaga foi o Grêmio, graças a um golaço de Alisson.

Duelos entre Bahia e Grêmio pela Copa do Brasil:

1989 - quartas de final - Bahia 0x2 Grêmio (ida); Grêmio 1x0 Bahia (volta) - Bahia eliminado

2005 - 1ª fase - Bahia 2x1 Grêmio (ida); Grêmio 1x0 Bahia (volta) - Bahia eliminado

2012 - quartas de final - Bahia 1x2 Grêmio (ida); Grêmio 2x0 Bahia (volta) - Bahia eliminado

2019 - quartas de final - Grêmio 1x1 Bahia (ida); Bahia 0x1 Grêmio (volta) - Bahia eliminado