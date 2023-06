Bahia já teve 13 casos descartados de febre maculosa em 2023

Ao longo dos meses de 2023, a Secretaria de Segurança Pública (Sesab) da Bahia já descartou 13 casos da febre maculosa.

Quatro dos casos notificados foram em Nova Ibiá, cidade com 6.554 habitantes no sul da Bahia, e cinco foram em Salvador. Também foram notificados um em São Felipe, um em Santo Antônio de Jesus, um em Feira de Santana e outro em Conceição do Jacuípe.

De acordo com a pasta, todo caso suspeito deve ser notificado, e até o momento, todos já foram descartados.

Até então, houve um surto da doença concentrado na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Até o momento, foram registrados seis casos na cidade , sendo quatro confirmados e dois suspeitos na cidade. Quatro pessoas morreram. A última morte registrada foi de uma adolescente de 16 anos. De acordo com a prefeitura, as quatro pessoas estiveram na Fazenda Santa Margarida no dia 27 de maio.

No Brasil, o Ministério da Saúde atualizou para 53 o número de casos de febre maculosa confirmados este ano no país, com oito mortes registradas. A maior concentração de ocorrências é verificada nas regiões Sudeste (30) e Sul (17).

A doença e a prevenção

Segundo a pasta, no geral, os casos aparecem de maneira esporádica. A transmissão da febre maculosa ocorre somente por meio do contato com o carrapato estrela infectado pela bactéria do gênero Rickettsia. Não há, portanto, transmissão de pessoa para pessoa. “O tratamento oportuno é essencial para evitar formas mais graves da doença e óbitos”, alerta o ministério.

De acordo com a pasta, assim que surgem os primeiros sintomas, o paciente deve procurar as unidades de saúde para avaliação médica e tratamento disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). O ministério informa que tem promovido ações recorrentes de capacitação direcionadas às vigilâncias estaduais e municipais, envolvendo profissionais da vigilância e da atenção à saúde.

Em nota, a pasta informa que está sendo usado um medicamento antimicrobiano para tratar a febre maculosa e que todas as unidades federativas estão abastecidas com os remédios prioritários para o tratar a doença, incluindo São Paulo. A nota diz ainda que dispõe de estoque estratégico para envio de novas remessas aos estados que precisarem.