Bahia lança camisa com tema África em evento com Hebert Conceição

Depois de lançar a camisa sangue, em homenagem ao sócios que se mantiveram em dia com o clube durante a pandemia, o Bahia anunciou mais um novo uniforme. Na tarde desta quarta-feira (17), o Esquadrão lançou a camisa "Raiz de Todo Bem", que faz homenagem ao continente africano.

A indumentária foi apresentada durante a coletiva para assinatura de contrato com o pugilista Hebert Conceição, novo embaixador do tricolor.

O uniforme em homenagem à África foi idealizado pelo torcedor Fábio Domingues e selecionada pelo Bahia durante o concurso que elegeu as vestimentas do clube.

As novas camisas já estão à venda no site da loja oficial do Esquadrão e vão ser utilizadas pela equipe em partidas oficiais.

Confira mais detalhes do uniforme