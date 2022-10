Bahia lança campanha para que torcedores não ocupem as escadas da Fonte Nova

O Bahia lançou campanha para pedir aos torcedores que não ocupem as escadas da Fonte Nova durante as partidas do clube no estádio. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o Esquadrão alertou para a dificuldade de locomoção e acessos em casos de socorro, além de impedir que as pessoas que estão sentadas acompanhem o duelo em campo.

A ocupação das escadas da Fonte Nova é um tema recorrente entre os tricolores nas redes sociais. A preocupação maior fica por conta da obstrução dos espaços caso seja necessária a prestação de socorro nas arquibancadas.

⚠ Com mais um jogo grande vindo por aí, precisamos voltar a falar sobre as escadas de circulação da Fonte Nova #BBMP pic.twitter.com/brHXXLmnHx — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 17, 2022

Segundo o Bahia, a partir do jogo contra o Vila Nova, neste sábado (23), que pode garantir o acesso do clube à primeira divisão, além dos orientadores da Fonte Nova, policiais militares estarão entre os setores do estádio orientando os torcedores.

O Bahia projeta receber um grande público na partida, penúltima do Esquadrão como mandante na temporada 2022.