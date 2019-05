Bahia Lusaca pega América-MG na segunda fase do Brasileiro A2

O Bahia Lusaca conheceu nesta quinta-feira (9) o seu adversário na segunda fase da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. Em sorteio realizado na sede da CBF ficou definido que as tricolores vão enfrentar o América-MG.

O time mineiro se classificou após terminar em terceiro lugar no grupo 6, com nove pontos em cinco jogos, atrás de São Paulo e Chapecoense. Já o Bahia Lusaca garantiu a classificação com uma rodada de antecedência e foi líder do grupo 3, com 13 pontos. Na quarta-feira (8), as baianas golearam por 11x0 a equipe do Canindé-SE, na última rodada da primeira fase.

Como teve a melhor campanha, o Bahia Lusaca decidirá a classificação em casa. A CBF ainda vai detalhar a tabela da competição, com os dias e horários das partidas. Quem passar vai encarar na próxima fase o vencedor de Grêmio e Fluminense.



Confira todos os confrontos:

- Grupo 7: Ceará x Portuguesa-SP

- Grupo 8: Cruzeiro x Pinheirense-PA

- Grupo 9: Lusaca Bahia x América-MG

- Grupo 10: Grêmio x Fluminense

- Grupo 11: Palmeiras x Porto Velho-RO

- Grupo 12: 3b Sport-AM x Chapecoense

- Grupo 13: Taubaté x Esmac-PA

- Grupo 14: São Paulo x Botafogo-PB