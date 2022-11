Bahia marca data de reapresentação do elenco para a pré-temporada 2023

Depois de garantir o acesso à Série A do ano que vem, o Bahia definiu a data de início da pré-temporada. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o clube informou que jogadores e comissão técnica se encontrarão no dia 12 de dezembro, às 15h, no CT Evaristo de Macedo.

A diretoria não deu detalhes sobre quais jogadores estão nos planos do clube para a próxima temporada. Vale lembrar que, nesta data, o Esquadrão pode já estar sob o comando do Grupo City. A proposta de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do fundo árabe será votada pelos sócios do clube no dia 3 de dezembro, em Assembleia Geral Extraordinária.

Além dos jogadores, será preciso acertar com um técnico. O treinador Eduardo Barroca se despediu do Esquadrão após o triunfo por 2x1 sobre o CRB, em Maceió, que garantiu a vaga na primeira divisão. "Saio realmente com dever cumprido. O clube ainda não se permitiu conversar sobre o futuro", disse, no domingo (6).

As primeiras competições do Bahia em 2023 serão o Campeonato Baiano, que tem início previsto para o dia 10 de janeiro, e a Copa do Nordeste, com a primeira rodada agendada para o dia 22 do mesmo mês. Além dos dois torneios e da Série A, o tricolor também disputará a Copa do Brasil.