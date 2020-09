Bahia Marina ganha cinema drive-in

Salvador ganha nesta quinta-feira (10) seu quarto cinema ao ar livre: é o Cine Drive-In Bahia Marina, que terá como cenário a Baía de Todos os Santos e será inaugurado em evento apenas para convidados, com exibição do filme Axé: Canto do Povo de um Lugar e pocket show da banda Negra Cor.

Na sexta-feira (11), o espaço inicia suas atividades para o público geral, com exibição das comédias SOS Mulheres ao Mar 2 (2015), de Cris D'Amato

e Ó, Paí, Ó (2017), de Monique Gardemberg, em sessões às 19h e 21h, respectivamente.

Realizado pelos irmãos Ricardo e Rafael Cal, da Oquei Entretenimento, em parceria com a D' Light e People, o Cine Drive-In Bahia Marina segue os protocolos da fase 2 da reabertura das atividades comerciais da cidade: o público poderá assistir aos filmes e espetáculos do lado de fora do carro, dentro do metro quadrado reservado para a própria vaga. O uso da máscara segue obrigatório e a lotação máxima é de quatro pessoas por veículo e 1,5 metro de distanciamento entre as demais vagas.

Ao chegarem ao local, todos os passageiros terão sua temperatura aferida. As vagas do estacionamento serão reservadas por ordem de chegada e serão utilizadas de maneira intercalada para manter 1 metro e meio de distância entre cada carro. Ingressos em (https://site.bileto.sympla.com.br/cinedriveinbahiamarina/).





PROGRAMAÇÃO DA 1ª SEMANA

Quinta-feira (10/09)

Avant Première para convidados

19h – Filme: AXÉ – Canto do Povo de um Lugar

20h - Pocket show da banda Negra Cor





Sexta-feira (11/09)

19h – Filme: SOS Mulheres ao Mar 2 (Classificação: 14 anos)

Valor – R$88,00 por carro com até 4 pessoas

21h – Filme: Ó PAÍ, Ó (Classificação: 14 anos)

Valor – R$88 por carro com até 4 pessoas





Sábado (12/09)

17h – Show de Jau

Valor – R$ 220 por carro com até 4 pessoas

20h50 – Filme: Muita Calma Nessa Hora (Classificação: 14 anos)

Valor – R$ 88 por carro com até 4 pessoas





Domingo (13/09)

16h30 – Apresentação de Tio Paulinho com participação do grupo teatral STRIPULIA (Infantil)

Valor – R$ 121,00 por carro com até 4 pessoas

20h – Apresentação de Renato Piaba

Valor – R$ 121,00 por carro com até 4 pessoas