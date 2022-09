Bahia Marina terá evento na Copa com shows de Safadão, Thiaguinho e mais

A partir de 24 de novembro, a Bahia Marina, em Salvador, receberá um projeto com formato exclusivo para transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022 que contará com shows de nomes como Wesley Safadão, Thiaguinho, Timbalada, Harmonia do Samba, Fica Comigo, Make u Sweat e MC G15, entre outras atrações a serem anunciadas.



De acordo com informações exclusivas do portal Alô Alô Bahia, o projeto, que recebeu o nome de Arena Brasil Marina, é fruto da fusão das expertises da Oquei Entretenimento, AMB Eventos, Nei Avila e Steve Saback, players de sucesso do entretenimento baiano.



“Queremos proporcionar uma mega infraestrutura para a cidade e divulgaremos muitas novidades que serão anunciadas pelas redes sociais da @arenabrasilmarina e pelo Alô Alô Bahia, que é o maior portal social, cultural e empresarial do estado. As vendas serão abertas nos próximos dias através da Ticket Maker”, nos disse a diretoria do grupo.

“Estamos envolvendo grandes marcas e nos empenhando nos detalhes para proporcionar uma experiência especial e jamais vista em Salvador no cenário de eventos da Copa do Mundo”, finalizou.



A Arena Brasil Marina será montada no estacionamento superior da Bahia Marina e terá os ingressos limitados. O espaço funcionará de 24 de novembro a 18 de dezembro e promete ser o local mais disputado desta Copa. As datas dos shows serão divulgadas em primeira mão no site e redes sociais do Alô Alô Bahia.

