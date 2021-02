‘Bahia Meio Dia’ estreia nova fase, com Vanderson Nascimento na apresentação

Foto: Divulgação

Vem aí uma nova fase no Bahia Meio Dia! Inquieto e atento às necessidades do público, o seu telejornal da hora do almoço trará novidades a partir dessa segunda-feira (22). No estúdio, Vanderson Nascimento passará a integrar a apresentação, em apoio à Jessica Senra. Na pauta, temas ligados a oportunidades de emprego, solidariedade e empreendedorismo ganharão um tratamento diferenciado e com ações especiais.

Terá também espaço para os talentos da comunidade e uma rede de parceiros, que irá ajudar a trazer para o jornal a realidade das periferias de Salvador e região metropolitana. Os novos espaços se somam a outros já consagrados, como os quadros “Desaparecidos” e “Panela de Bairro”. O que não vai mudar é o olhar atento para os fatos que acontecem e marcam o dia a dia dos baianos, o que é um compromisso essencial do Bahia Meio Dia.

“A renovação é uma marca dos nossos jornais. Temos uma equipe que está sempre atenta para fornecer um conteúdo que seja ético, responsável e, principalmente, comprometido com a informação correta, que vai ajudar o público a compreender melhor o lugar onde vive e, inclusive, batalhar pela melhoria da sua própria condição. Nós queremos servir de ponte e ser parceiros disso”, aponta Eurico Meira da Costa, Diretor de Conteúdo da Rede Bahia.

Nas redes sociais, Vanderson comemorou a promoção. "'Tocar no céu, sem tirar os pés do chão'. É com muita alegria que divido com vcs que a partir de segunda, estarei no estúdio, apresentando o BMD junto com @jessicasenra. O vídeo é da nova campanha que já começou a ser exibido na TV. Obrigado demais a cada um de vcs que vibra e torce comigo e por mim. Obrigado a TV Bahia (@tvbahiaoficial) pela confiança, aos colegas e amigos pelo incentivo..minha família que está comigo a cada novo passo. Eu conto com todo mundo, segunda, às 11h45.. pq tudo isso só terá sentido se for dividido c vcs. Um bjao gigante!", postou o jornalista.