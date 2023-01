Bahia não tem local habilitado para cirurgias de redesignação sexual pelo SUS

Apesar da visibilidade proporcionada pelo Dia Nacional da Visibilidade Trans, no domingo (29), há pouco a celebrar quando a discussão é sobre acesso às cirurgias de redesignação sexual e adequação corporal na Bahia. No sistema privado, um serviço pode custar até R$ 40 mil. Na rede pública, não há sequer uma unidade de saúde habilitada para realizar o procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo estado. Duas unidades aguardam tramitação do processo de habilitação para fazer a cirurgia pelo SUS e uma ainda não entrou com o pedido.

O estado vai na contramão do país que, desde 2008, permite, através do SUS, procedimentos como cirurgia genital em mulheres trans. Desde 2019, o sistema também passou a aplicar mastectomias (retirada das mamas) e histerectomias (retirada do útero), além da metoidioplastia (construção do pênis a partir do clitóris) em homens trans. São cinco hospitais habilitados, e apenas um deles no Nordeste (confira lista no final da matéria).



A maior esperança no estado para adequação corporal e redesignação sexual gratuitas é o Ambulatório Transexualizador do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES). Embora ainda não possa realizar os procedimentos, o local tem a habilitação ambulatorial desde 2017, que prepara os pacientes para a cirurgia com atendimentos nas áreas de endocrinologia, ginecologia, urologia, obstetrícia, cirurgia plástica, psicologia e psiquiatria, além de enfermagem e assistência social. A habilitação hospitalar está em um segundo nível e é essa que ainda não foi permitida na Bahia. A Secretaria de Saúde da Bahia informou que a competência foi negada pelo fato da unidade ser da esfera federal, que continua em vias de habilitação.



Já o Ambulatório Multiprofissional para pessoas travestis e transexuais e não-binárias no Centro de Diagnósticos Anátomo-Patológicos (CEDAP) aguarda a tramitação do processo, que depende do laudo técnico da vigilância sanitária, da própria Sesab, sobre o prédio onde fica o centro cirúrgico do Hospital das Clínicas, segundo explica Ailton Santos, coordenador do Ambulatório Multiprofissional. O serviço do CEDAP fez um convênio com o Hospital para que as cirurgias aconteçam junto ao Ambulatório da HUPES.



O coordenador diz que as cirurgiões do Hospital das Clínicas já estão habilitados e que, inclusive, já realizam a vaginoplastia [retirada do pênis] em hospitais particulares. "São cinco mulheres trans que fizeram a cirurgia em Salvador e uma está se preparando para isso. O conhecimento já existe, assim como o local disponível para isso, mas as questões burocráticas estão interferindo”, afirma.

O processo funciona da seguinte forma: a unidade solicita o pedido de habilitação - isso significa que o Ministério da Saúde irá custear o procedimento de acordo com a tabela SUS -, o pedido é analisado em instância estadual na Comissão Intergestores Bipartite e depois remetido para o órgão federal da saúde, que tem o poder de aprovar ou não. É o Ministério da Saúde que custeia o serviço.

No interior do estado, o Ambulatório Trans, em Juazeiro, inaugurado no ano passado, ainda não entrou com o processo. O espaço, que funciona em parceria com a Faculdade Estácio de Sá e o Hospital São Lucas, possibilita, no entanto, a harmonização assistida de pessoas transexuais, transgênero e travestis.

“A habilitação ambulatorial serve tanto para os pacientes que querem ser preparados para cirurgia quanto para os que não querem realizá-la, mas querem uma hormônio-terapia e conseguem expressar seu gênero dessa forma. Outros deles, a depender da sua identidade de gênero, têm a necessidade da cirurgia, e realizam desde a construção de vagina até a prótese de glúteo, retirada do pomo de adão e feminização de rosto. A identidade define as modificações corporais que os sujeitos podem fazer”, esclarece Ailton.

Esperança

Apesar dos procedimentos ainda não estarem liberados pelo SUS na Bahia, há uma esperança para homens trans que desejam realizar a metoidioplastia em Salvador. É o projeto de pesquisa que faz parte o urologista pediátrico e reconstrutor uretrogenital Ubirajara Barroso Jr, e que realiza a cirurgia pelo SUS, no Hospital das Clínicas. O médico conta que já realizou um desses procedimentos, e que o projeto está, atualmente, aceitando candidaturas.

"Para participar, a pessoa pode se dirigir até o Ambulatório Transexualizador do HUPES, onde passará por análise. Para participar, são necessários alguns requisitos como nome social e ter dito acompanhamento psicológico e psiquiátrico por pelo menos dois anos", explica. Ele também realiza cirurgias na rede privada (leia mais abaixo).

No aguardo da liberação dos procedimentos estão pessoas como o filho de Janaína Britto, adolescente trans que teve a casa apedrejada em junho de 2022, no município de Poções, no Sudoeste baiano. Apesar de ainda ser impedido pela idade, 13 anos, o garoto sonha com o dia em que vai poder realizar sua mastectomia, ao alcançar a maioridade. Por isso, desde então, Janaína planeja juntar dinheiro, pois já espera que só consiga fornecer o procedimento ao filho através de hospital privado.

“Sei que é caro, mas para que meu filho se sinta confortável, e que viva em paz, se sinta pessoa nesse mundo, a cirurgia vai ser de extrema importância, porque para muitas pessoas transgênero, o maior inimigo é o próprio espelho. É essencial que um procedimento que garante qualidade de vida no âmbito psicológico possa ser acessível para essas pessoas”, pontua. Enquanto isso, o adolescente utilizar "binder", faixa estilo espartilho para disfarçar o volume.



Filho de Janaína Britto utiliza binder, e se queixa de falta de ar, enquanto não pode fazer mastectomia. Foto: Arquivo pessoal

Antes da cirurgia, ela garante que o filho vai começar o tratamento hormonal aos 16, idade mínima que é necessária para a realização do procedimento, e lembra que a cirurgia só pode ser feita após dois anos de tratamento psicológico. Ela está falando do processo transexualizador, já realizado por meio do SUS desde a publicação da portaria nº 457, de agosto de 2008, pelo Ministério da Saúde, e que compreende o conjunto de estratégias assistenciais para transexuais que pretendem realizar modificações corporais do sexo, o que inclui a cirurgia de mudança de sexo.

O texto estabelece idade mínima de 18 anos para procedimentos que incluem acompanhamento multiprofissional e hormonioterapia. Já para intervenções cirúrgicas, a idade mínima é de 21 anos. Também é definido que, para realização do processo transexualizador, são necessários pelo menos dois anos de acompanhamento terapêutico.

Quando mais jovem, Tuka Perez, 38, pensava em realizar a cirurgia de redesignação. Com o passar do tempo e devido às dificuldades que teria que enfrentar na época, acabou desistindo. “Temos entre nós as que já fizeram, as que vão fazer e as que não tem interesse em fazer. Eu achava necessário, mas depois que passei a ter um relacionamento, fui relaxando, me aceitando, e era aceita; isso abriu um novo horizonte para mim, e não me sinto mais na vontade de passar pelo processo, porque é algo que não tem volta”, pondera.

“Mas muitas das meninas, até quando fui na Europa, tinham necessidade de fazer, e muitas fizeram, mas lá fora do país”. Por aqui, apesar de Tuka ter um grande círculo de amizades LGBTQIA+, não conhece ninguém que tenha feito. “É muito raro encontrar pessoas trans que tenham feito o procedimento aqui em Salvador, o que evidencia esse cenário de dificuldade do acesso”, pensa.

Pela rede privada

Na Bahia, a reportagem encontrou apenas o médico Ubirajara Barroso Jr. realizando a cirurgia na rede privada. Uma de suas pacientes, que não quis se identificar, conta que fez o procedimento há cerca de dois anos e, na época, os honorários médicos custaram R$ 40 mil. Ela conseguiu fazer pelo plano de saúde, após enfrentar várias negativas. "Tinha que ter respostas concretas e firmes, explicar porquê era importante para mim. Foi um processo doloroso psicologicamente", relata.

Apesar disso, considera-se uma nova mulher hoje, e diz que o processo valeu a pena. "Sinto prazer, ejaculação normal, consigo fazer xixi normalmente. Tudo normal, a diferença é que agora sinto que estou no corpo certo", explica.

O médico realiza as cirurgias da neovaginoplastia para mulheres trans e da metoidioplastia para os homens trans. No Brasil, ainda não é feita a neofaloplastia, na qual é retirado o tecido parte de alguma parte do corpo para levar até a região genital e esculpir um pênis, como o tecido da perna ou da coxa.

"Mas faço a neovaginoplastia, que pode incluir procedimentos como a retirada dos testículos até a construção dos grandes e pequenos lábios, e a metoidioplastia, que transforma o clitóris em um pênis, em uma técnica pessoal que faz o clitóris ganhar um maior tamanho", explica.

Você pode ajudar

Apesar dos preços exorbitantes, é possível ajudar algumas das pessoas que querem a cirurgia a realizarem seus sonhos. Um deles é jovem Alexander Guimarães, 21, que explica que a necessidade da cirurgia vem de um estado chamado "disforia". "Disforia é um estado de infelicidade generalizada com relação uma característica, que no meu caso é física", conta Alexander.

"Antes mesmo da minha transição, sempre sonhei realizar uma intervenção cirúrgica para que pudesse me livrar dos meus seios, porque de todo o meu corpo, eles são a minha maior vergonha", detalha. Apesar de Alexandre, que é de Salvador, atualmente estar morando na Argentina, onde cursa Medicina, você pode participar da conquista à distância. Para juntar o dinheiro para o procedimento, ele fez uma vaquinha online.

Reprodução



Confira onde realizar cirurgias de redesignação de gênero pelo SUS:

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Porto Alegre (RS);

Universidade Estadual do Rio de Janeiro - HUPE Hospital Universitário Pedro Ernesto/Rio de Janeiro (RJ);

Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina/FMUSP - Fundação Faculdade de Medicina MECMPAS - São Paulo (SP);

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás/Goiânia (GO);

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife (PE).

Em regra, a lista de regulação somente é disponibilizada aos pacientes residentes nas devidas localidades. Quem residir em outros estados e não tiver condições de realizar a cirurgia na rede particular, deve requerer a cirurgia por meio de ação judicial. Além disso, a pandemia atrasou os procedimentos, o que levou o judiciário a estender o prazo para a realização da cirurgia de redesignação sexual para até 365 dias após o trânsito em julgado do processo (quando não há mais possibilidade de recurso). Por isso, as filas, que já eram longas, estão ainda maiores.



* Colaborou Esther Morais, com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.