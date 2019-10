Bahia não terá Artur contra o Fluminense; meia Guerra volta

Pela segunda vez na semana, o técnico Roger Machado vai ter que correr contra o tempo. Depois do empate sem gols com o São Paulo, na noite desta quarta-feira (9), na Fonte Nova, o elenco tricolor terá apenas dois dias de treinamento antes de voltar aos gramados para enfrentar o Fluminense, adversário deste sábado (12), às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Para piorar, o Bahia não vai poder contar com o atacante Artur durante a partida. O jogador recebeu o cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Outro que deve ficar fora do jogo é o lateral Moisés. Ele sentiu a coxa durante o empate com o São Paulo e foi substituído ainda no primeiro tempo. Moisés vai passar por exame de imagem para saber a gravidade da lesão.

O terceiro desfalque é o lateral-direito Ezequiel. Emprestado pelo Fluminense, ele não pode atuar por conta de uma cláusula contratual e vai ficar fora do banco de reservas.

Por outro lado, Roger Machado ganha reforços no meio-campo. Guerra e Shaylon voltam a ficar à disposição após não enfrentarem o São Paulo. O venezuelano cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo, enquanto Shaylon não pôde atuar por pertencer ao time paulista.

Já os atacantes Gilberto, que foi preservado por conta do desgaste muscular, e Élber, com uma virose, vão ser avaliados pelo departamento médico, mas não devem ser problemas para a partida.

Com 38 pontos, o Bahia está na oitava colocação do Brasileirão, com a mesma pontuação de Internacional, sexto colocado, e Grêmio, sétimo. O tricolor é superado pelo Inter no número de vitórias e pelos gremistas no saldo de gols.