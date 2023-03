Bahia negocia a contratação do atacante Ademir; Thaciano interessa

De olho no Campeonato Brasileiro, o Bahia está no mercado em busca de reforços. O tricolor negocia a contratação do atacante Ademir, que pertence ao Atlético-MG. A informação foi divulgada pelo site ge.globo e confirmada pelo CORREIO.

As conversas entre Bahia e Atlético-MG estão avançadas e a tendência é a de que o atacante desembarque em Salvador nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. O jogador deve acertar com o Esquadrão de forma definitiva.

Ademir tem 28 anos e fez carreira em clubes do interior de Minas Gerais. Em 2018 ele chegou ao América-MG, onde ganhou destaque. O sucesso chamou a atenção do Atlético-MG, que contratou o atleta no início do ano passado. Em 2021, ele marcou oito gols e deu uma assistência em 61 jogos.

Esse ano, Ademir entrou em campo seis vezes pelo Galo. Ele recebeu oferta do São Paulo no início da temporada, mas não foi liberado pelo técnico Eduardo Coudet. O LA Galaxy, dos Estados Unidos, Botafogo, Santos e Internacional também demonstraram interesse no jogador.

Com característica de jogar pelo lado direito, o atacante do Atlético-MG surge como opção após a negociação por Marinho, do Flamengo, não ter terminado com final feliz. O Bahia se acertou com o clube rubro-negro, mas não houve acordo com o jogador.

Thaciano na mira

Outro que está no radar do Bahia é o volante Thaciano, do Grêmio. O tricolor abriu conversas para ter o jogador na Série A do Brasileirão.

Thaciano defendeu o Bahia em 2021, mas deixou o clube durante a temporada para jogar pelo Altay, da Turquia. No ano passado, ele voltou ao Grêmio e ajudou o time gaúcho a conquistar o acesso à Série A.

Na atual temporada, Thaciano atuou em 12 dos 15 jogos do Grêmio. Mas apenas dois foram na condição de titular.

Além das duas negociações, o Bahia assinou pré-contrato com o atacante Luciano Juba, do Sport. Como tem contrato com o clube pernambucano até 31 de agosto, ele só passará a ser atleta do Esquadrão a partir de 1º de setembro. A tendência é de que os clubes entrem em acordo para que Juba chegue ao Bahia antes.