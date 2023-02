Bahia negocia a contratação do meia Yago Felipe, do Fluminense

O elenco do Bahia pode ganhar um reforço nos próximos dias. O Esquadrão negocia a contratação do meia Yago Felipe, do Fluminense. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo CORREIO.

Yago tem 28 anos e está no Fluminense desde 2020. No ano passado ele fez 45 jogos e deu cinco assistências pelo clube carioca, que foi terceiro colocado no Brasileirão. O jogador possui passagens ainda por Figueirense, Goiás e Vitória. Ele defendeu o rubro-negro baiano entre 2017 e 2019. O contrato dele com o Fluminense vai até o fim de 2024.

O Esquadrão fez uma proposta oficial pelo meia e agora está em fase de negociação com o Fluminense. O meio-campo é um dos pontos de atenção do Bahia após o primeiro ciclo de contratações, antes do início da temporada.

Recentemente o tricolor anunciou a contratação do meia Cauly, que estava no Ludogorets. Ele ainda não estreou pelo Esquadrão. O clube também tentou o retorno do volante Gregore, mas a negociação não avançou.