Bahia negocia a contratação do volante Christian, do Athletico-PR

O Bahia tem mais um reforço encaminhado para a próxima temporada. O tricolor tem negociação avançada com o Athletico-PR para adquirir o volante Christian. O jogador de 21 anos foi revelado pelo clube paranaense e chegaria ao Esquadrão em definitivo. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Oficialmente, o Bahia não comenta negociações em andamento, mas tanto o Athletico-PR quanto Christian aceitaram a oferta do tricolor. O negócio gira na casa dos 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões). O volante deve desembarcar em Salvador após os festejos de Natal para realizar os exames médicos e assinar contrato.

Christian é considerado uma das grandes promessas do Athletico-PR. Revelado pelo próprio clube, ele foi lançado no time principal em 2019, quando passou rapidamente pelo Juventude. A partir de 2020, o jogador se firmou no Furacão.

Ao todo, Christian disputou 119 jogos, marcou 14 gols e deu duas assistências com a camisa rubro-negra. Este ano, ele marcou um gol contra o próprio Bahia. Foi na derrota do Esquadrão para o Athletico-PR, por 2x1, na Fonte Nova, pela Copa do Brasil. Entre os títulos, ele conquistou a Copa Sul-Americana.

Em julho, Christian sofreu uma lesão no joelho e ficou afastado dos gramados por três meses. O volante era cobiçado por Cruzeiro, Vasco e Fluminense, mas a proposta do Bahia agradou ao Athletico-PR.

O Esquadrão tem adotado cautela para anunciar as negociações. Até o momento, apenas três jogadores foram oficializados. Os zagueiros Marcos Victor e Kanu, e o volante Nicolás Acevedo. No entanto, pelo menos outros cinco atletas já estão em Salvador e dependem apenas da parte burocrática para serem anunciados. São eles: o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro David Duarte, o volante Diego Rosa e os atacantes Gabriel Teixeira e Kayky.