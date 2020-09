Bahia negocia atacante Caíque com o Al-Nasr

O atacante Caíque, de 20 anos, não faz mais parte do elenco do Bahia. O jogador foi negociado pelo tricolor ao Al-Nasr, dos Emirados Árabes. O anúncio foi feito pelo clube árabe nesta segunda-feira (16). O contratado no novo clube terá validade até 2023.

Caíque chegou ao Bahia em 2018 após se destacar nas categorias de base do Jacuipense. O jogador conseguiu bom desempenho na equipe sub-20 e teve parte dos direitos adquiridos pelo Tricolor.

العميد يدعم صفوفه بالمهاجم البرازيلي الشاب "كايكي جيسوس" بعقد يمتد حتى 2023، قادماً من @ECBahia البرازيلي، وسيتم تسجيله ضمن فئة المقيمين.#نادي_النصر

Welcome Caique ???? ???? pic.twitter.com/5N8LK8ESdU — AL-NASR FC (@ALNasrSC) September 14, 2020

Em 2019, Caíque chegou a ser puxado para o time principal e atuou em partidas do Campeonato Baiano. Esse ano, o atacante iniciou a temporada integrando a equipe de aspirantes, na disputa do estadual. Com o fim do time, o jogador passou a fazer parte do grupo principal, mas não vinha recebendo muitas chances.

Os valores da negociação não foram divulgados. O Bahia é dono de 60% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 40% pertencem ao Jacuipense.

Caíque é o segundo centroavante do elenco a deixar o Bahia. Antes dele, Fernandão chegou a um acordo e rescindiu o contrato com o tricolor de forma amigável. Agora, Mano Menezes conta apenas com Gilberto e Saldanha como opções de referência no ataque.