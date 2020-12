Bahia negocia zagueiro Tiago em definitivo com o Ceará

O Bahia negociou o zagueiro Tiago em definitivo com o Ceará. O jogador, que estava emprestado ao time alvinegro, teve parte dos direitos econômicos que pertenciam ao tricolor comprados pelo clube cearense.

A negociação aconteceu depois que Tiago despertou o interesse de um clube da Tailândia, que ofereceu R$ 1,2 milhão pelos diretos econômicos do zagueiro. O Ceará então igualou a proposta e usou a cláusula de preferência para assegurar a contratação.

No acordo, o Bahia vai receber R$ 600 mil por 60% dos direitos do defensor. Os outros 40% pertencem ao Atlético-MG. Com a venda, Tiago poderá atuar contra o Bahia, no próximo sábado (5), quando o tricolor recebe o Ceará, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

Aos 30 anos, Tiago chegou ao Bahia em 2016 e teve participação importante na campanha de retorno do Esquadrão à Série A. Ele ficou no clube até o fim da temporada 2018. No início de 2019, o defensor acabou emprestado ao Lanús, da Argentina. Já nesta temporada, foi repassado ao Ceará.

Pelo Bahia, Tiago atuou em 123 jogos e marcou oito gols. No clube, ele conquistou a Copa do Nordeste de 2017 e o Campeonato Baiano de 2018. O contrato dele com o Esquadrão se encerraria no final de 2021.