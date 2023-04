Bahia: o único estado nordestino sem Delegacia da Mulher funcionando 24h

Nenhuma das Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher (Deam) da Bahia têm funcionamento 24h. É o único estado do Nordeste sem esse modelo de delegacia, de acordo com levantamento feito pelo g1.

De acordo com o levantamento, somente 11% das delegacias funcionam 24h por dia. Ao todo, são 505 delegacias especializadas no país, sendo 57 funcionando todo o dia. Os dados foram obtidos junto aos governos estaduais.

Uma lei sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estabeleceu o funcionamento contínuo de todas as Deams. Com isso, os estados vão precisar correr contra o tempo para fazer as 440 unidades sobressalentes terem funcionamento 24h.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia afirmou que as vítimas de violência doméstica e familiar contam com a Deam online, que funciona 24h, e negou a informação de que não possui a estrutura contínua.

"Desde março de 2022, as vítimas de violência doméstica e familiar contam com a DEAM Online, em funcionamento 24horas, para o registro de ocorrências e atendimento especializado realizado por delegada, desde a coleta de depoimentos e autuação em flagrante, até a representação de medidas protetivas de urgência", diz a nota.

"Para o atendimento da população baiana, a Polícia Civil da Bahia dispõe na sua estrutura de 15 Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher e sete Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher", completou a polícia baiana.

O ranking das Deams 24h é liderado pelo estado de Pernambuco, que conta com 15 unidades ao todo. Seis delas têm funcionamento contínuo. Logo depois vem o estado de São Paulo, com 11 das 140 delegacias da mulher funcionando 24h.

Santa Catarina não tem delegacias especializadas ao atendimento da mulher, mas possui 32 delegacias que atendem idosos, adolescentes, crianças e mulheres.