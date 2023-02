Bahia oficializa empréstimo do goleiro Gabriel para time português

O Bahia oficializou nesta sexta-feira (10), o empréstimo do goleiro Gabriel Souza ao Portimonense. O jogador foi cedido ao clube português até junho, quando se encerra a temporada europeia, com opção de compra.

Antes de deixar o Bahia, Gabriel renovou o contrato com o tricolor até o final de 2025. O goleiro de 18 anos é considerado uma das grandes promessas das categorias de base tricolor. Recentemente ele foi sondado por equipes como Chelsea e Valladolid-ESP.

“Sonho realizado! Rumo à Europa! Muito grato a todos que fizeram parte disso. Agradeço muito a Deus, minha família e empresários por esta nova oportunidade ao qual sempre almejei e trabalhei duro para conquistar em toda a minha carreira. Agora sou mais um integrante desta família e espero construir uma história muito bonita dentro deste clube grande de Portugal. Ao EC Bahia fica o agradecimento por todos esses anos incríveis. Isso não é uma despedida, e sim, um até breve!”, escreveu Gabriel em suas redes sociais.

Com a saída de Gabriel, o Bahia conta com quatro goleiros no elenco: Marcos Felipe, Mateus Claus, Danilo Fernandes e o jovem Tiago, promovido das categorias de base.

A tendência é de que outro goleiro seja contratado para compor o setor. Danilo Fernandes está em fase de recuperação de uma artroscopia e não tem prazo para voltar aos gramados.