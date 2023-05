Bahia Oil & Gas Energy 2023 deve reunir 2 mil pessoas no Centro de Convenções

O Centro de Convenções de Salvador vai receber, desta quarta (24) até a próxima sexta (26), o Bahia Oil & Gas Energy 2023. O evento, realizado pelo Sebrae, Polo Sebrae Onshore e Petronor, é internacional no setor de petróleo e gás.

A cerimônia de abertura, realizada às 14h da quarta-feira (24), terá a presença do superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, o diretor técnico, Franklin Santos, o diretor de Administração e Finanças, Vitor Lopes, os parceiros realizadores do evento, Nicolás Honorato, diretor do PetroNor, Eduardo Rappel e Antonio Rivas, coordenadores do Comitê de Petróleo e Gás do Instituto Politécnico da Bahia, e Anabal Santos, secretário Executivo da ABPIP, além de ministros, secretários de Estado, autoridades e representantes de entidades parceiras ligadas ao setor de petróleo, gás e energia.

Entre os três dias, o público vai poder ver a programação que abordará temas relacionados ao setor. Neste ano, a edição terá conferência técnica, feira de negócios, arena de inovação, arena ESG, encontros de negócios (PetroSupply Meeting), visitas a campo e agenda para estudantes.

O objetivo do evento, que vai ocorrer a cada dois anos, é poder promover um ambiente de negócios setorial para apresentar produtos e serviços, bem como debater temas que promovam maior produtividade às atividades petrolíferas, aliadas aos desafios sociais e ambientais.

Além disso, o Bahia Oil & Gas Energy usca também dar visibilidade às oportunidades de negócios para fornecedores de bens e serviços da indústria do petróleo, com especial atenção aos segmentos com maior vocação na Bahia, que incluem a exploração e produção onshore e offshore, os estaleiros e portos, e as indústrias petroquímicas.

O Bahia Oil & Gas é uma correalização do Instituto Politécnico da Bahia e da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP), e conta com o apoio de outras instituições representativas do setor, em âmbito estadual e federal. É ainda patrocinada por 3R Petroleum, ACELEN, Bahiagás, Larco, Origem, Petrobras, PetroReconcavo e várias outras empresas fornecedoras de bens e serviços do setor.